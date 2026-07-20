В Новосибирской области в очереди на АЗС насчитали 119 машин

В Новосибирской области проблемы с обеспечением топливом остаются одним из ключевых вопросов для населения. Автовладельцы регулярно стоят в длинных очередях — это стало своего рода неприятным, но уже привычным ритуалом. У каждого, кто вынужден регулярно заправляться, есть свои антирекорды — кто дольше стоял, кто насчитал больше машин.

Журналист Infopro54 19 июля снял на видео очередь к заправке «Газпромнефть» в Бердске. На замедленном просмотре там насчитали 119 машин.

Сколько автомобилей находилось непосредственно у колонок — не видно. Скорее всего, в общей сложность в очереди было 120-122 машины. Мы называем точный минимум.

Очередь начиналась на мосту и выглядела очень протяженной. По словам жителей Бердска, эта заправка собирает очереди ежедневно — и в светлое, и в темное время суток. Иногда они бывают еще длиннее и начинаются чуть ли не от Речкуновки.

В Новосибирске в последние дни заметили новое явление, которого в начале топливного кризиса не было: автомобили выстраиваются в очередь к заправкам, которые в данный момент не отпускают бензин. На информационных табло — нули, нет ни бензинов, ни дизельного топлива, но при этом до 20 машин стоят за пределами территории АЗС, не заезжая на площадку у раздаточных колонок. Как удалось выяснить журналисту Infopro54, люди рассчитывают, что скоро подъедет бензовоз и заправка начнет отпуск топлива. 19 июля такие очереди были замечены на улице Большевистской у двух заправок «Газпромнефти», которые в тот момент не работали. В соцсетях можно найти подтверждения этому явлению. Говорится, что у кого-то есть информация от сотрудников заправки о времени подвоза топлива, у других — просто надежда на скорое возобновление работы. Кто-то рассчитывает интервалы между поставками.

Еще один показательный случай произошел на заправке «Газпромнефти» на улице Сибревкома (известной как АЗС на Ипподромской). Там демонтировали большое информационное табло, на которое выводится информация о ценах, а, значит, о наличии топливо. Отсутствие табло не мешает автовладельцам узнавать, что бензин есть, и выстраиваться в длинную очередь.

Ранее редакция рассказывала, как новосибирское УФАС ответило на вопрос о резком росте цен на бензин в регионе.