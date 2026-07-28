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Общество

«Спящий режим»: как разбудить мозг новосибирских школьников к учебе

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Психологический прием, который снижает тревогу перед учебным годом

Конец июля – время, когда каникулы кажутся бесконечными, а до звонка на первый урок ещё будто целая вечность. Однако чем ближе сентябрь, тем важнее не пропустить момент, когда организм и психику ребёнка нужно начинать бережно готовить к новому учебному ритму. Резкий переход от свободного летнего графика к школьной дисциплине – серьёзный стресс, и родителям стоит позаботиться о нём заранее, а не в последние августовские дни.

Главная ошибка, которую совершают взрослые, – попытка «включить» школьный режим одним днём, буквально первого сентября. Ребёнок, который всё лето засыпал за полночь и просыпался к обеду, физически не может на следующий день встать в семь утра бодрым и сосредоточенным. Организму нужно время, чтобы перестроить внутренние часы.

— Сдвигать время подъёма и отбоя стоит постепенно, начиная примерно за две-три недели до начала занятий. Я всегда советую родителям не пытаться перестроить график резко: лучше смещать режим на 15–20 минут в день. Это дает организму возможность адаптироваться без стресса. Если начать прямо сейчас, к первому сентября ребёнок уже будет просыпаться бодрым и без будильника, — рекомендует заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ, кандидат исторических наук, доцент Юлия Дружинина.

Не менее важна психологическая составляющая. Лето – это время, когда ребёнок был относительно свободен от оценок, дедлайнов и постоянного сравнения с другими. Возвращение в школу неизбежно возвращает и тревогу: получится ли, не отстал ли он от одноклассников, как встретят после каникул. Родителям стоит говорить о школе не как о неизбежном испытании, а спокойно и заинтересованно – обсуждать, что нового будет в этом году, какие предметы появятся, по кому из друзей ребёнок соскучился.

Полезно постепенно возвращать и умственную нагрузку. Не обязательно садиться за учебники в июле, но чтение хотя бы понемногу, решение головоломок, настольные игры, требующие внимания и логики, – всё это мягко «включает» те когнитивные механизмы, которые всё лето были в спящем режиме. Однако не стоит превращать эти виды деятельности в скрытый урок.

— Игра должна оставаться игрой. Как только ребенок чувствует подвох и понимает, что это замаскированное занятие, мозг мгновенно блокирует удовольствие. Мотивация падает, и вместо пользы мы получаем сопротивление. Поэтому никаких «а теперь давай почитаем, потому что в школе пригодятся» – только искренний интерес и добровольность, — поясняет эксперт.

Резкий скачок от полного отдыха мозга к шести урокам подряд первого сентября – верный способ получить переутомление и снижение мотивации уже в первую неделю.

Отдельного внимания заслуживает подготовка школьных принадлежностей и пространства. Когда ребёнок сам выбирает тетради, рюкзак, пенал, участвует в организации рабочего стола, у него формируется ощущение причастности к процессу, а не просто исполнения чужой воли. Это простой, но действенный психологический приём: чувство контроля над ситуацией снижает тревогу перед новым этапом обучения в школе.

Важно также честно обсудить с ребёнком его чувства. Многие дети – и особенно подростки – стесняются признаться, что боятся возвращения в школу, конфликтов с одноклассниками, новых учителей или просто самой перемены привычного уклада. Родителям стоит не отмахиваться от таких разговоров фразами вроде «не выдумывай» или «в школе всегда так», а внимательно выслушать и показать, что тревога перед новым – это нормально, с ней можно справиться вместе.

— Тревога перед неизвестностью – это абсолютно нормальное чувство. Самая большая ошибка родителей – обесценивать эмоции ребенка. Фразы «не выдумывай» или «все так ходят» только усиливают внутреннее напряжение. Я рекомендую просто быть рядом, выслушать и сказать: «Я понимаю, это волнующе, но мы справимся». Совместное признание страха уже снижает его разрушительную силу, — говорит Юлия Дружинина.

Отдельная тема – дети, которые идут в первый класс или переходят в новую школу. Для них август стоит посвятить постепенному знакомству с будущим местом учёбы: погулять рядом со школой, если есть возможность – увидеть класс, познакомиться с учителем, обсудить, как будет проходить типичный день. Неизвестность пугает сильнее, чем конкретные, пусть и непростые, факты.

И, конечно, не стоит забывать о простом человеческом ресурсе – совместном времени. Период каникул стоит использовать не для тревожной подготовки к школе, а для того, чтобы наполнить ребёнка теплом, вниманием и ощущением, что его любят не за оценки и достижения, а просто так. Именно этот эмоциональный запас, а не идеально выглаженная форма и собранный заранее рюкзак, станет главной опорой в первые, самые непростые недели учебного года.

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : школа подготовка к школе образование НГПУ

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