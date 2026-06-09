Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

В Новосибирске сложилась одна из самых конкурентных ситуаций на рынке труда для поваров, пекарей и кондитеров. За них конкурируют не только местные рестораны, отели, общепит и кейтеринг, но и розничная торговля. Дефицит кадров в этой сфере ощущается особенно остро, поскольку спрос на готовую еду в городе растет, а число квалифицированных работников не поспевает за потребностями бизнеса. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

По итогам пяти месяцев 2026 года в округе появилось 11,8 тысячи вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Новосибирская область заняла второе место по количеству таких предложений, уступив только Красноярскому краю. На долю региона пришлось 18% всех профильных вакансий в Сибири. Для сравнения: у лидирующего Красноярского края — 21%, у Иркутской области — 16%. В Омской области и Алтайском крае сосредоточено по 12%, в Кемеровской области — 9%, в Томской — 8%.

При этом классический общепит остается главным работодателем для этой категории работников — 45% вакансий приходится на гостиницы и рестораны. Но все чаще кадры перекупает розничная торговля: продуктовые сети, которые развивают собственные кулинарные цеха, опубликовали 28% предложений. Еще 6% добавила пищевая промышленность. На строительные компании и организации из сферы ЖКХ приходится по 4% (организации ищут поваров, например, для корпоративных столовых или обслуживания персонала).

С каждым годом требования к кандидатам меняются. В описаниях вакансий все чаще встречаются запросы на организаторские способности, навыки управления производством и планирования. От поваров ждут готовности брать на себя решения и руководить сменой. При этом важным пунктом остается желание учиться и осваивать новые технологии — гибкость стала цениться наравне с умением готовить сложные блюда.

Что касается денег, новосибирские повара получают одни из самых высоких зарплат в Сибири. Медианное предложение по региону составило 66 700 рублей. Это второй показатель в округе после Красноярского края, где платят 67 600 рублей. В соседней Томской области медиана остановилась на 59 100 рублях, в Омской — 58 400 рублей. Выше всего в Сибири ценят поваров-универсалов и вахтовиков: например, на Алтае готовы платить 120–150 тысяч, а на вахте — до 220 тысяч рублей.

Сами соискатели из Новосибирска хотят получать даже больше, чем предлагают работодатели. Средние ожидания по городу — 70 тысяч рублей. Это самые высокие запросы в Сибири. Для сравнения: на Алтае мечтают о 80 тысячах, но там рынок меньше. В Красноярске ждут 63 800 рублей, в Иркутске — 60 900. Самыми скромными оказались повара в Кузбассе, согласные на 50 тысяч рублей.

Несмотря на активный спрос и достойные зарплаты, дефицит кадров в Новосибирске сохраняется, хотя ситуация здесь чуть мягче, чем в соседних регионах. Нормой рынка считается 4 резюме на одну вакансию. В Новосибирской области на одно место претендуют 3,5 кандидата. Это все еще ниже нормы. Гораздо острее кадровый голод в Хакасии (1,8 резюме на вакансию) и на Алтае (2 резюме). В Томской, Иркутской областях и Красноярском крае показатель составляет 2,4. Только в Тыве рынок почти сбалансирован — 4,9 резюме на место.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск попал в топ регионов по старению рынка труда.