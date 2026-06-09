В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) расширила фиксированную сеть в Новосибирске. Благодаря подключению новых жилых комплексов и модернизации технической инфраструктуры, примерно пять тысяч новосёлов и давних жителей Первомайского района получили доступ к улучшенному домашнему интернету.

Возможность подключить улучшенный интернет стала доступна жителям многоквартирных домов, расположенных на улицах Красный Факел, Радиостанция 2 и Чапаева.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, компания осуществляет последовательную работу над увеличением охвата территории, где доступен фиксированный интернет. Это достигается как за счёт строительства нового оборудования, так и благодаря обновлению старого.