Новосибирск попал в топ регионов по старению рынка труда

Молодежь переходит возрастной рубеж

В Новосибирской области количество работников до 40 лет за 2025 год сократилось на 3,3% или на 20 тысяч человек. Такие данные привела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании статистики Росстата. В абсолютных цифрах сокращения регион оказался на втором месте в Сибири.

Самую серьезную отрицательную динамику в округе показал Красноярский край. Здесь сокращение составило 6,3% или на 40953 человек. Далее идут:

Иркутская область — 17594 человек (-3,5%),

Омская область — 16125 (-4,3%),

Алтайский край — 14299 (-3,1%),

Томская область — 10803 (-4,7%).

В плюс по приросту населения на пике карьеры из регионов Сибири удалось выйти только в Тыве (+2,6%) на 1601 человек.

Впрочем, несмотря на самое большое сокращение Красноярский край продолжает лидировать в округе по количеству трудоспособного населения в возрасте до 40 лет — 604475 человек. На втором месте Новосибирская область — 586449, на третьем Кемеровская — 528876.

Восьмилетние рекорды

В целом по России количество работников в возрасте до 40 лет за год уменьшилось на 784,6 тысяч (-2.4%), до 31,29 млн человек. В Сибири — на 123,9 тысяч (-3.5%), до 3,45 млн.

— Наиболее выраженное снижение наблюдалось в возрастной группе 30–34 лет — на 7,9% (−777,1 тысяч человек), до 9 млн занятых. Она формирует ядро наиболее экономически активных работников, находящихся на пике карьеры. Существенное сокращение также зафиксировано в группе 15–19 лет — на 7,3% (−28 тысяч), — констатировали эксперты компании.

По стране численность работников моложе 40 лет опустилась до минимума, а занятых 40+ выросла до максимума, по крайней мере с 2017 года.

В Новосибирской области количество молодежи на рынке труда за 8 лет сократилось на 16,6%, при этом доля сотрудников старших возрастных групп выросла на 18,5%. По этим показателям Новосибирск попал в число регионов с самыми заметными изменениями на рынке труда (5 место).

На первом месте в стране оказалась Томская область: занятость работников до 40 лет в регионе сократилась на 19,5%, старше 40 лет — выросла на 25,4%.

Пенсионеры выходят на работу

Самый высокий темп прироста в стране наблюдался среди занятых наиболее почтенного возраста — 70 лет и старше: их численность на рынке труда увеличилась на 5,9% (+19 тыс. человек), до 342 тысяч человек. Однако, их доля в общей численности занятых минимальна — менее 0,5%.

Наиболее существенный вклад в рост занятых в возрасте 40+ внесла когорта 60–69 лет, численность которой увеличилась на 64,5% (+2,4 млн человек), а также возрастные группы 40–44 и 45–49 лет, каждая из которых выросла на 19% (в сумме +3,4 млн чел.).

— В группе до 40 лет сегодня сосредоточены преимущественно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, тогда как основу «трудового актива» старше 40 лет составляют более многочисленные поколения 1970–1980-х годов, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По данным экспертов компании, за восемь лет средний возраст работников в России вырос с 40,9 до 42,7 лет, то есть рынок труда «постарел» почти на два года.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири.