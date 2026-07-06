На Альфа-Саммите в Новосибирске обсудили инструменты роста для бизнеса

В Новосибирске состоялось ключевое деловое мероприятие Альфа-Банка — Альфа-Саммит, которое привлекло представителей малого и среднего бизнеса из различных отраслей, включая реальный сектор, технологии и финансы.

Саммит собрал внушительное число участников — свыше 600 человек. Программа мероприятия включала семь сессий, в рамках которых 33 эксперта поделились своими знаниями. Среди тем для обсуждения были представлены цифровые преобразования в бизнесе, обеспечение киберустойчивости компаний, современное состояние рынка труда, механизмы финансирования предпринимательской деятельности, а также рынок проектного финансирования. В числе спикеров — представители государственных структур, частного бизнеса и инвестиционной сферы. Кроме того, в ходе мероприятия Ли Тань, экс-директор по цифровой трансформации Huawei, главный эксперт по интеллектуальному производству Byte Dance, рассказал об опыте внедрения решений в области цифровизации и представил свой опыт внедрения цифровых решений.

Первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков отметил, что Новосибирская область отличается уникальным сочетанием мощной промышленной базы, развитого предпринимательства, ведущих университетов и высокого уровня цифровых компетенций. По его словам, именно такие регионы становятся катализаторами экономического роста. Темы, затронутые на Альфа-Саммите, отражают актуальные вызовы современности: макроэкономика, цифровизация, кибербезопасность, HR. Как говорится, кто владеет информацией, тот управляет.

Заместитель председателя Правительства, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко подчеркнул, что повестка Альфа-Саммита насыщена и затрагивает макроэкономические вопросы, управление рисками и кадровые аспекты. Особый акцент сделан на цифровизации, искусственном интеллекте и кибербезопасности.