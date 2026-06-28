С начала года работодатели России открыли более 90 тысяч вакансий для стажеров

Рынок труда в России переживает тектонический сдвиг: за последние пять лет число предложений о стажировках выросло в три раза, а с начала 2026 года работодатели открыли уже более 91 тысячи таких вакансий (по данным hh.ru).

— Острейший кадровый дефицит и рекордно низкая безработица (2,2%) лишили бизнес возможности искать готовых специалистов. Сегодня выигрывает тот, кто умеет играть «вдолгую» и выращивать кадры со студенческой скамьи, — констатирует директор ИМиСК НГПУ Ирина Гронская.

При этом, по ее словам, стажировка перестала быть «бесплатной практикой». Сегодня это конкурентная работа, но с достаточно серьезным ситом отбора. Кроме того, тренд на стажировки адаптируется под специфику регионов, решая принципиально разные стратегические задачи:

Москва — эпицентр финтеха, ритейла и ИТ-гигантов. Здесь разворачивается жесткая борьба за таланты. Столичные компании готовы платить топовым стажерам от 50 000 до 80 000 рублей, трансформируя стажировки в полноценные социальные лифты с высоким бюджетом.

Здесь разворачивается жесткая борьба за таланты. Столичные компании готовы платить топовым стажерам от 50 000 до 80 000 рублей, трансформируя стажировки в полноценные социальные лифты с высоким бюджетом. Новосибирск — крупнейший научно-производственный и инженерный хаб. Опираясь на мощную базу Академгородка и ведущих вузов, местный бизнес (ИТ, производство, закупки) использует стажировки с оплатой 30 000 – 55 000 рублей как главный инструмент удержания талантливой молодежи в регионе, успешно предотвращая её отток в столицу.

Ирина Гронская проанализировала специфику стажировок по отраслям.

ИТ-индустрия: Самый перегретый сектор. Зарплаты достигают 50 000 – 80 000 рублей в Москве и 35 000 – 55 000 рублей в Новосибирске. Однако отсев здесь составляет до 98%. Из-за наплыва выпускников краткосрочных курсов около 80% кандидатов отсеиваются автоматически на этапе скрининга резюме.

Самый перегретый сектор. Зарплаты достигают 50 000 – 80 000 рублей в Москве и 35 000 – 55 000 рублей в Новосибирске. Однако отсев здесь составляет до 98%. Из-за наплыва выпускников краткосрочных курсов около 80% кандидатов отсеиваются автоматически на этапе скрининга резюме. Финансы и банкинг: Стажеры получают 45 000 – 70 000 рублей (в Москве). Отсев — 90–95%. Банки используют сложные ассессмент-центры, но те, кто дошел до финала, имеют самый высокий шанс на успех: до 50% стажеров переходят в постоянный штат.

Стажеры получают 45 000 – 70 000 рублей (в Москве). Отсев — 90–95%. Банки используют сложные ассессмент-центры, но те, кто дошел до финала, имеют самый высокий шанс на успех: до 50% стажеров переходят в постоянный штат. Маркетинг, PR и Маркетплейсы: Доступная сфера для гуманитариев с доходом 25 000 – 50 000 рублей. Отсев — 85–90%, в основном на этапе первого творческого или аналитического тестового задания.

Доступная сфера для гуманитариев с доходом 25 000 – 50 000 рублей. Отсев — 85–90%, в основном на этапе первого творческого или аналитического тестового задания. Розничная торговля (Ритейл): Зарплаты в бэк-офисе составляют 30 000 – 55 000 рублей. Отсев — 60–70%. Воронка на входе шире из-за кадрового голода, а кандидатов оценивают преимущественно по софт-скиллам.

Зарплаты в бэк-офисе составляют 30 000 – 55 000 рублей. Отсев — 60–70%. Воронка на входе шире из-за кадрового голода, а кандидатов оценивают преимущественно по софт-скиллам. Инженерия и Производство: Сектор показывает самый качественный отбор. Зарплаты — 35 000 – 60 000 рублей. Отсев минимален — всего 40–50%. Заводы ведут штучную охоту на студентов старших курсов технических вузов, и до 70% стажеров остаются на предприятиях.

— Однако, для менеджмента компаний массовый наем молодых специалистов — это не только ресурс, но и серьезная зона риска. Любая стажировка (по трудовому или ученическому договору) обязана оплачиваться не ниже установленного законом минимума. Стажеры имеют полное право на больничные, отпуска и страховые взносы. Попытки «просто присмотреться» без официального оформления — прямой путь к судебным искам. Любой допуск к задачам судом признается трудовыми отношениями, — предупреждает Ирина Гронская.

Она подчеркивает, что, современная стажировка — это не способ получить «дешевую рабочую силу», а полноценная инвестиция в бренд работодателя.

— В условиях 2026 года побеждают те компании, которые перестраивают свои бизнес-процессы под интеграцию зумеров, предлагая им понятные карьерные треки, уважение и рыночную оплату труда с первого дня, — резюмирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускники новосибирских вузов ищут работу. Границы между региональным и столичным рынком труда размываются.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.