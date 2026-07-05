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Власть Общество

«Справедливая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в Госдуму в Новосибирской области

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Выборы запланированы на сентябрь

На  XV Съезде партии «Справедливая Россия — За правду», прошедшей в Москве, утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы IX созыва. В федеральную часть списка вошли председатель партии Сергей Миронов, первый зампред Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и командир 1429-го гвардейского мотострелкового полка, участник СВО Олег Чернышев. Всего партийный список насчитывает 263 кандидата.

Новосибирскую область в общефедеральной части списка представляют депутаты Законодательного собрания региона из фракции СР Владислав Плотников и Роман Сивак.

Помимо этого, партия выдвинула 224 кандидата по одномандатным избирательным округам. В Новосибирской области в их числе:

 

— округ № 137 — предприниматель, член Общественной палаты НСО Дмитрий Сахаров;

— округ № 138 — предприниматель Александр Прохоров;

— округ № 139 — действующий депутат Госдумы Александр Аксёненко;

— округ № 140 — президент федерации Тхэквондо МФТ Новосибирской области Василий Титовский.

Ранее свои списки утвердили другие парламентские партии.

КПРФ определилась с кандидатами 20 июня на втором этапе XIX съезда в подмосковных Снегирях. Региональную группу № 26 (Новосибирская и Кемеровская области) возглавил бывший мэр Новосибирска, первый секретарь областного обкома Анатолий Локоть. В группу вошли Роман Яковлев (зампред Заксобрания НСО), Елена Никулина (Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), депутат Госдумы Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов.

По одномандатным округам КПРФ выдвинула: в Новосибирском округе (№ 137) — Андрея Жирнова, в Центральном (№ 138) — Рената Сулейманова, в Искитимском (№ 139) — Глеба Черепанова, в Барабинском (№ 140) — Романа Яковлева.

«Единая Россия» на своем съезде сформировала федеральный список из 57 региональных групп. В него вошли 55 действующих глав регионов. Среди кандидатов — первый зампред Госдумы Александр Жуков, Герой России Владимир Сайбель, замруководителя федерального казначейства Александр Михайлик, главврач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов, гендиректор центра «Вектор» Александр Агафонов.

По одномандатным округам от Новосибирской области выдвинуты действующие депутаты Госдумы Олег Иванинский (№ 137), Дмитрий Савельев (№ 138), Виктор Игнатов (№ 140) и секретарь местного отделения партии Советского района Дмитрий Селезнев (№ 139).

«Новые люди» утвердили список 1 июля в Москве. Кандидаты от Новосибирской области вошли в региональную группу № 32 (вместе с Алтайским краем, республиками Алтай, Тыва и Хакасия). Ее возглавил ветеран СВО, подполковник запаса Сергей Власов. На второй строчке — руководитель фракции партии в Заксобрании НСО Дарья Карасева.

ЛДПР на предвыборном съезде в Москве утвердила список, в котором региональную группу Новосибирской области и Алтая возглавила Элина Сидоренко (член Совета при президенте РФ по правам человека, профессор МГИМО). Вторую позицию заняла директор Новосибирской филармонии, экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Тройку замкнул предприниматель, основатель бренда «Клокси» Борис Захаров.

По одномандатным округам ЛДПР выдвинула: Алексея Радкевича (№ 137), Бориса Захарова (№ 138), депутата Заксобрания Елену Гладышеву (№ 139) и руководителя регионального отделения партии Михаила Михайлова (№ 140).

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года . Голосование состоится по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы получат доступ к электронному голосованию на выборах.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : политические партии выборы в Госдуму

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