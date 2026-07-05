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«Наш проект сработал!»: губернатор Травников оценил ситуацию на новосибирских АЗС

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В области действует система приоритетной заправки экстренных и коммунальных служб и общественного транспорта

Днем 5 июля в Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было опубликовано небольшое сообщение с оценкой схемы приоритетной заправки нескольких категорий транспорта в условиях топливного кризиса.

— Наш проект по организации приоритетной заправки топливом экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта сработал! — написал глава региона.

В этом же сообщении есть ссылка на более подробную новость, опубликованную в официальном канале «Новосибирская область. Официально» в мессенджере MAX. Там говорится что губернатор Андрей Травников провел заседание регионального оперативного штаба по топливообеспечению. По оценке властей, ситуация с топливом в регионе сложная. Слова «дефицит», «нехватка топлива» не используются. В официальном сообщении говорится о повышенном спросе.

 

— Ситуация с топливообеспечением в регионе остается сложной: наблюдается повышенный спрос на топливо, на работающих АЗС фиксируются очереди. Для организации бесперебойной работы служб жизнеобеспечения на АЗС сети «Газпромнефть» с 3 до 5 часов утра и с 12 до 15 часов дня обеспечена приоритетная заправка экстренных, коммунальных служб, общественного транспорта—в Новосибирске, Бердске, Искитиме. По данным регионального Центра организации дорожного движения отмечается сокращение количества автомобилей на дорогах на 5%, — так описывается ситуация в опубликованном сообщении.

Также в материале, подготовленном пресс-службой губернатора и регионального правительства, приводятся слова Андрея Травникова о том, чего получилось достичь благодаря приоритетной заправке.

— Все оперативные, коммунальные службы и общественный транспорт в Новосибирской области получают топливо в необходимом объеме и работают в штатном режиме. Нужно продолжать вести постоянный оперативный мониторинг поставок топлива в регион, объемов его реализации, количества работающих АЗС, динамики спроса. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития ситуации. Также необходимо обеспечить разумную экономию топлива, где это возможно», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, в настоящее время в Новосибирске и районах области не работает значительная часть АЗС. По оценке автовладельцев, которые ищут бензин, в последние два дня не работающих заправок стало больше. К АЗС, которые отпускают топливо, днем и ночью выстраиваются очереди. По оценке наблюдателей, в настоящее время в каждой очереди в среднем стоит от 20 до 60 автомобилей.

Ранее редакция рассказывала, что из-за проблем с топливом в России до конца года смягчили требования к качеству бензина.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Авто Власть Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : топливный кризис бензин АЗС Новосибирска

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