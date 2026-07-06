Пять лучших журналистов получат высшую награду «Сибирь.ПРО»

В этом году премия полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе обрела новый статус. Теперь она не является привязкой к конкретной номинации, а присуждается в качестве высшей оценки пяти наиболее выдающимся работам среди всех победителей конкурса.

Такой обновленный подход к главной премии позволяет особо отметить материалы, имеющие существенное значение для всего Сибирского федерального округа, независимо от их тематической направленности. По заявлению Анатолия Серышева, полпреда главы государства в СФО, все номинации конкурса «Сибирь.ПРО» последовательно отражают приоритетные направления государственной политики и затрагивают актуальные вопросы, волнующие общественность. В Год единства народов России данное решение приобретает особую актуальность: премия объединяет наилучшие работы из всех направлений, тем самым подчеркивая весомость каждого из них.

Нововведения коснулись и механизма выбора победителей. Впервые, помимо основных номинаций, вводится процедура регионального отбора. Каждый регион Сибирского федерального округа получит возможность определить лучшего журналиста своего субъекта из числа участников состязания.

Отдельное внимание в рамках текущего сезона уделено медиа-авторам, работающим в социальных сетях. Для них учреждена новая награда – премия полномочного представителя «БлогПРО». Она вручается блогерам за весомый вклад в освещение позитивных перемен в регионах, формирование положительного имиджа территорий и укрепление единства народов Сибири. К участию допускаются публикации, демонстрирующие высокую вовлеченность аудитории, а также соответствующие принципам достоверности, открытости и гражданской ответственности.

Еще одним свидетельством масштабности конкурса является количество его номинаций. В этом году их шестнадцать, и они охватывают все ключевые аспекты жизни Сибири: «ЭкономикаПРО», «ПРО Героизм», «Наука и образование», «Демография», «Свой дом», «Молодая Сибирь», «ПРО спорт», «Мультимедиа ПРОект», «Герой нашего времени», «Сибирь промышленная», «Цифровая Сибирь», «ПРОфессия энергетик», «ПРО технологии будущего», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРОфессия железнодорожник» и «ПРОба пера». Дополнительно, в рамках конкурса предусмотрено вручение трех специальных премий и одного специального приза.

За годы своего существования конкурс собрал вокруг себя талантливых и неравнодушных журналистов. Их отзывы служат наилучшим подтверждением того, что «Сибирь.ПРО» перерос статус простого мероприятия, став значимой составляющей профессиональной жизни сибирских медиа.

Станислав Блинов, специальный корреспондент канала «ОТС», отмечает, что «Сибирь.ПРО» сегодня представляет собой сообщество увлеченных профессионалов, которые не только соревнуются, но и совместно формируют будущее данной отрасли. Для Екатерины Емелиной, редактора специальных проектов IRK.ru, главная ценность конкурса заключается в людях: новых знакомствах, друзьях и местах, где ее всегда рады видеть. Наталья Фаткина, автор и ведущая «12 канала», подчеркивает, что «Сибирь.ПРО» является своего рода профессиональным трамплином, предоставляющим возможность оказаться в кругу мастеров, обменяться опытом и наладить ценные деловые контакты.

К участию в конкурсе принимаются работы, спецпроекты и рубрики, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

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