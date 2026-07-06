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Власть

Пять лучших журналистов получат высшую награду «Сибирь.ПРО»

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При этом каждый регион СФО получит возможность определить лучшего журналиста своего субъекта из числа участников состязания

В этом году премия полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе обрела новый статус. Теперь она не является привязкой к конкретной номинации, а присуждается в качестве высшей оценки пяти наиболее выдающимся работам среди всех победителей конкурса.

Такой обновленный подход к главной премии позволяет особо отметить материалы, имеющие существенное значение для всего Сибирского федерального округа, независимо от их тематической направленности. По заявлению Анатолия Серышева, полпреда главы государства в СФО, все номинации конкурса «Сибирь.ПРО» последовательно отражают приоритетные направления государственной политики и затрагивают актуальные вопросы, волнующие общественность. В Год единства народов России данное решение приобретает особую актуальность: премия объединяет наилучшие работы из всех направлений, тем самым подчеркивая весомость каждого из них.

Нововведения коснулись и механизма выбора победителей. Впервые, помимо основных номинаций, вводится процедура регионального отбора. Каждый регион Сибирского федерального округа получит возможность определить лучшего журналиста своего субъекта из числа участников состязания.

Отдельное внимание в рамках текущего сезона уделено медиа-авторам, работающим в социальных сетях. Для них учреждена новая награда – премия полномочного представителя «БлогПРО». Она вручается блогерам за весомый вклад в освещение позитивных перемен в регионах, формирование положительного имиджа территорий и укрепление единства народов Сибири. К участию допускаются публикации, демонстрирующие высокую вовлеченность аудитории, а также соответствующие принципам достоверности, открытости и гражданской ответственности.

Еще одним свидетельством масштабности конкурса является количество его номинаций. В этом году их шестнадцать, и они охватывают все ключевые аспекты жизни Сибири: «ЭкономикаПРО», «ПРО Героизм», «Наука и образование», «Демография», «Свой дом», «Молодая Сибирь», «ПРО спорт», «Мультимедиа ПРОект», «Герой нашего времени», «Сибирь промышленная», «Цифровая Сибирь», «ПРОфессия энергетик», «ПРО технологии будущего», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРОфессия железнодорожник» и «ПРОба пера». Дополнительно, в рамках конкурса предусмотрено вручение трех специальных премий и одного специального приза.

За годы своего существования конкурс собрал вокруг себя талантливых и неравнодушных журналистов. Их отзывы служат наилучшим подтверждением того, что «Сибирь.ПРО» перерос статус простого мероприятия, став значимой составляющей профессиональной жизни сибирских медиа.

Станислав Блинов, специальный корреспондент канала «ОТС», отмечает, что «Сибирь.ПРО» сегодня представляет собой сообщество увлеченных профессионалов, которые не только соревнуются, но и совместно формируют будущее данной отрасли. Для Екатерины Емелиной, редактора специальных проектов IRK.ru, главная ценность конкурса заключается в людях: новых знакомствах, друзьях и местах, где ее всегда рады видеть. Наталья Фаткина, автор и ведущая «12 канала», подчеркивает, что «Сибирь.ПРО» является своего рода профессиональным трамплином, предоставляющим возможность оказаться в кругу мастеров, обменяться опытом и наладить ценные деловые контакты.

К участию в конкурсе принимаются работы, спецпроекты и рубрики, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

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Фото предоставлено ИК МАСС

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

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В регионах Сибири адаптируют условия заправки на АЗС к реалиям

Автор: Юлия Данилова

Губернаторы сибирских регионов комментируют ситуацию с топливом на своих территориях в официальных каналах в социальных сетях.

Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что к пятнице 3 июля семь организаций из районов области подписали договоры с «Томскнефтепродукт» («Роснефть») по поставкам бензина и дизтоплива. Поставки на частные АЗС в области уже идут. Он призвал глав районов и городов держать на контроле ситуацию с остальными независимыми АЗС. Мазур подчеркнул, что не все руководители таких компаний оперативно готовят документы для сотрудничества с новым поставщиком. Из-за субъективных факторов в очередях страдают люди.

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Новосибирский губернатор призвал чиновников экономить топливо

Автор: Юлия Данилова

В минувшие выходные власти Новосибирской области направили дополнительные усилия на обеспечение топливом машин, которые занимаются подвозом продовольствия в розничные магазины и обслуживают различные продовольственные сети. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Заместитель губернатора, руководитель оперативного штаба Олег Клемешов подтвердил, что машины, которые доставляют продукты в розничные сети, на сегодняшний день обеспечены топливом по графику.

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«Справедливая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в Госдуму в Новосибирской области

На  XV Съезде партии «Справедливая Россия — За правду», прошедшей в Москве, утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы IX созыва. В федеральную часть списка вошли председатель партии Сергей Миронов, первый зампред Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и командир 1429-го гвардейского мотострелкового полка, участник СВО Олег Чернышев. Всего партийный список насчитывает 263 кандидата.

Новосибирскую область в общефедеральной части списка представляют депутаты Законодательного собрания региона из фракции СР Владислав Плотников и Роман Сивак.

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«Наш проект сработал!»: губернатор Травников оценил ситуацию на новосибирских АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

Днем 5 июля в Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было опубликовано небольшое сообщение с оценкой схемы приоритетной заправки нескольких категорий транспорта в условиях топливного кризиса.

— Наш проект по организации приоритетной заправки топливом экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта сработал! — написал глава региона.

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Продавцов табака в Новосибирске предупредили об уголовной ответственности

Автор: Оксана Мочалова

С 1 марта 2027 года розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном размере будет считаться уголовным преступлением. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вносит изменение в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ.

Поправка расширяет действие существующей нормы. Ранее уголовная ответственность по части 1.1 статьи 171.3 УК РФ предусматривалась за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции без лицензии. Теперь к этому перечню добавилась и розничная продажа.

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Театр «Старый дом» в Новосибирске возглавил Юрий Яшкин

Автор: Юлия Данилова

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В целом, у него 18 лет трудового стажа, 9 из которых отданы государственной службе в сфере культуры. С 2022 по 2024 год Яшкин возглавлял отдел профессионального искусства и культурного наследия в региональном министерстве культуры, а последние два года работал заместителем директора по развитию театра «Глобус».

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