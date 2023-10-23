Положить деньги на вклад и жить на проценты – мечта или реальность?

Жить на проценты по вкладу возможно, если иметь на депозите достаточную сумму, чтобы процент давал желаемый пассивный доход в месяц. Как посчитать, сколько нужно иметь денег на депозите, рассказывает консультант по личным финансам Надежда Владимирова:

«Предположим, что годовая ставка по вкладу будет 8% — это усредненный вариант банковского предложения. Тогда можем рассчитать, какая сумма должна лежать на депозите, чтобы получать желаемый ежемесячный доход. Воспользуйтесь наглядной формулой.

S = D × 12 × 100 : n, где:

S – сумма вклада;

D – желаемый доход в месяц;

12 – это месяцы;

100 – это %;

n – годовая ставка банка.

Допустим, хочется получать в месяц 50 тыс. руб. Получаем: 50 000 × 12 × 100 : 10 = 6 млн. руб. То есть для получения ежемесячного дохода в 50 тысяч рублей необходимо разместить в любом банке сумму в 6 млн. рублей не меньше, чем под 10% годовых. И еще с условием ежемесячной выплаты процентов. Непростая задача в современных условиях.»

Комментирует Александр Фролов, эксперт АО «Банк Акцепт»:

«Жить на проценты от вклада, конечно, можно, но сегодня гораздо выгоднее использовать накопления для отложенной покупки. Или как «подушку финансовой безопасности». Посчитаем, те же 6 млн. руб. при размещении во Вклад «Выгодный» по ставке 12,75% годовых на 181 день в Банке «Акцепт», принесут 378 320 руб.! И это финансовый результат всего за полгода! Вместе первоначальной суммой вклада, это уже серьезная сумма, которую можно либо сохранять дальше на условиях «Выгодного», или потратить на целевую покупку. Кстати, чтобы заработать на «Выгодном» не обязательно иметь миллионы, сумма вклада начинается от 50 тысяч рублей. «Сегодня финансовое благополучие строится на умении сохранять. Поэтому «Акцепт» предлагает широкую линейку вкладов с комфортными условиями. Определитесь с целью ваших накоплений, выберите сроки – и мы предложим вам самый «Выгодный» вариант дохода, который будет соответствовать вашим пожеланиям» — советует Александр Фролов.

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