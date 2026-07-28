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Власть

В Новосибирской области обсудили развитие экономики замкнутого цикла

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Тема включения отходов производства и потребления в экономический оборот в качестве вторресурсов и сырья стала предметом обсуждения на совещании 28 июля в региональном Правительстве

Глава региона Андрей Травников акцентировал внимание на наличии в Новосибирской области предприятий, демонстрирующих определенные результаты в вовлечении вторичных ресурсов в оборот. Он подчеркнул необходимость определить пути развития этой сферы экономики, ориентированной на экологичность. По словам губернатора, основная цель – стимулировать производства, которые создают новую продукцию и сырье из вторичных материалов. Новосибирская область обладает для этого всеми предпосылками, так как уже существует ряд перерабатывающих предприятий. Применяя меры государственной поддержки, возможности для такого рода деятельности будут расширены.

Напомним, что в апреле текущего года в регионе была запущена программа перехода к циркулярной экономике. Данный план мероприятий предусматривает отход от линейной модели «добыча – использование – утилизация» к замкнутому циклу «отходы – вторичные ресурсы – новая продукция». Программа разработана в соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента РФ, в рамках проекта «Экологическое благополучие».

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров сообщил, что одной из ключевых задач программы является достижение к 2030 году показателя по вовлечению в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов, а также увеличение числа компаний, вовлекающих вторичные ресурсы в хозяйственный оборот. Он отметил, что в регионе уже действует пул предприятий-переработчиков, специализирующихся на металлах, полимерах, стекле и пивной дробине, а также имеется потенциал для развития утилизации золошлаков и строительных отходов. Для стимулирования организаций к освоению этих направлений предлагается использовать, например, золошлаковые отходы в рекультивации земель и дорожном строительстве.

Финансирование программы предполагается из областного и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных инвестиций. Компании смогут получить займы в региональном Фонде развития промышленности и субсидии на приобретение оборудования.

По мнению и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Дмитрия Гришунина, переход к циркулярной экономике станет эффективным инструментом повышения конкурентоспособности региональной промышленности и сокращения издержек. Он привел в пример ООО «ПолиМастер» и ООО «Сибирское стекло» как предприятия, уже активно использующие вторсырье.

Отдельное внимание на совещании было уделено развитию системы раздельного сбора и сортировки отходов. Региональный оператор АО «САХ» планирует увеличить парк контейнеров для раздельного сбора до 4 тысяч единиц, что обеспечит предприятия необходимым вторичным сырьем.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото; Антон Шутов, ТАСС
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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В условиях активного развития цифровых сервисов и роста числа финансовых операций онлайн вопросы безопасности и финансовой грамотности становятся особенно актуальными. Журналистские материалы, помогающие людям разобраться в финансовых продуктах, распознать финансовые риски и защитить свои сбережения, играют важную роль в повышении уровня финансовой культуры населения.

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Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Автор: Оксана Мочалова

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Автор: Оксана Мочалова

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