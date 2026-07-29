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Финансы

Прибыль ВТБ в 1 полугодии составила 225,2 млрд рублей

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Согласно данным МСФО, Группа ВТБ зафиксировала чистую прибыль в размере 225,2 миллиарда рублей по итогам первых шести месяцев 2026 года. Показатель достаточности капитала достиг значения 10,7%

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что главная задача в первой половине года заключалась в грамотном управлении капиталом. Целенаправленное кредитование, подкрепленное восстановлением чистой процентной маржи и увеличением основных доходов, а также секьюритизация клиентских займов и избавление от непрофильных активов способствовали существенному повышению достаточности капитала. Это, в свою очередь, позволило обеспечить акционерам щедрые дивиденды. Исходя из текущих тенденций развития бизнеса и прогнозов на второе полугодие, ожидания по ключевым финансовым показателям Группы не изменились.

На конец отчетного периода, 30 июня 2026 года, общий объем кредитного портфеля (до вычета резервов) составил 25,6 триллионов рублей, что на 4,5% больше по сравнению с началом года. Группа продолжила перераспределять структуру кредитного портфеля, отдавая приоритет корпоративному сегменту и снижая темпы роста розничного кредитования, что способствует более эффективному использованию капитала.

Общий объем клиентских средств в банке за первое полугодие уменьшился на 1,2% и составил 27,6 триллиона рублей.

Фото: magnific.com/Автор: gpointstudio 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

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ПСБ повысил ставки по популярным вкладам для физических лиц

ПСБ пересмотрел условия по наиболее популярным среди физических лиц депозитам, сделав их еще привлекательнее.

По продукту «Народный вклад» новые клиенты смогут рассчитывать на максимальную ставку в 30% годовых при сроке размещения средств в 32 дня. При более длительном размещении, на 91 день, доходность составит 22%, а на 150 дней — 20%. Минимальная сумма для открытия такого вклада — 10 000 рублей, максимальная — 50 000 рублей. Отдельные, более выгодные условия предусмотрены для новых вкладчиков, оформляющих перевод пенсии в ПСБ: при открытии депозита на 91 день ставка составит 27%, а на 150 дней — 25%.

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Центробанк перешел к более реалистичному прогнозированию бюджета

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председатель правления ВТБ, считает, что значимым прорывом в коммуникационной политике Центрального банка РФ стало изменение подхода к прогнозированию дефицита бюджета. Вместо прежней оценки нулевого структурного первичного дефицита в процентном отношении к ВВП регулятор теперь использует более реалистичный метод динамического прогнозирования этого показателя по годам.

— Это более реалистичная предпосылка, которая, по моему мнению, способствует повышению доверия к прогнозам регулятора, — подчеркнул Пьянов.

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Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Ведущие российские финансовые учреждения начали избирательно увеличивать ставки по вкладам, ориентированным на среднесрочные и долгосрочные периоды – от полугода до полутора лет. Это подтверждается действиями отдельных значимых игроков финансового рынка, таких как ВТБ, в русле общей стратегии, нацеленной на удержание клиентских средств. Одновременно с этим, «Альфа-Банк», «Банк „Санкт-Петербург“» и ПСБ также скорректировали в сторону повышения ставки по срочным депозитам на три, четыре и шесть месяцев.

Причины и специфика пересмотра процентных ставок

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Новосибирская молодежь потратила в учреждениях культуры 133 млн рублей

Молодежь Новосибирской области все чаще обращает внимание на культурные учреждения как на привлекательный способ провести свободное время, и «Пушкинская карта» существенно упрощает этот выбор. По информации банка ВТБ, который курирует эту инициативу, в 2026 году объем трат по «Пушкинским картам» в регионе составил 133 миллиона рублей, а общее количество выданных карт достигло 167 тысяч. Среди держателей карт преобладают старшеклассники, составляя 55% всех пользователей в возрасте 15–18 лет.

Анализ расходов выявил интересную динамику. Если изначально первенство по тратам принадлежало кино, то к середине текущего года ситуация изменилась: на киносеансы молодые жители региона потратили около 40% от общей суммы, что эквивалентно 53,8 миллионам рублей. Стоит отметить, что лимит в 2 тысячи рублей на покупку билетов в кино из общего годового лимита в 5 тысяч стимулирует молодежь к поиску других культурных развлечений. Это, в свою очередь, способствует росту интереса к более «глубокому» погружению в культуру, такому как посещение спектаклей, выставок и прочих мероприятий, которые молодые люди начинают воспринимать как значимую часть своего досуга.

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Кешбэк-рекорды: во второй половине 2026 года выплаты вырастут на треть

Во второй половине 2026 года российские кредитные учреждения планируют увеличить инвестиции в программы лояльности. По предварительным данным ВТБ, общая сумма кешбэк-выплат клиентам может достичь более 270 миллиардов рублей, что на треть превышает показатели первой половины года. Ожидается, что к концу года суммарный объем возвращенных средств за покупки может превысить 473 миллиарда рублей, сохранившись на уровне прошлого года.

В течение первых шести месяцев банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Эта сумма включает все виды поощрений: прямые денежные выплаты, бонусные баллы и прочие формы стимулирования.

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Новосибирцы стали чаще закрывать кредиты раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области в июне 2026 года направили на досрочное погашение кредитов 7,87 млрд рублей. По этому показателю регион занял 11-е место среди всех субъектов Российской Федерации, поднявшись на одну строчку по сравнению с маем, когда объём досрочных выплат составлял 7,43 млрд рублей.

Согласно данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), за месяц количество кредитных договоров, по которым новосибирцы решили закрыть долг раньше срока, выросло до 52,81 тысячи. При этом 65,9% от всей суммы, направленной на досрочное погашение, пришлось на полное закрытие обязательств, а 34,1% — на частичное погашение. Для сравнения: в мае доля полного погашения в регионе была чуть ниже и составляла 63,6%.

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