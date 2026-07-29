Прибыль ВТБ в 1 полугодии составила 225,2 млрд рублей

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что главная задача в первой половине года заключалась в грамотном управлении капиталом. Целенаправленное кредитование, подкрепленное восстановлением чистой процентной маржи и увеличением основных доходов, а также секьюритизация клиентских займов и избавление от непрофильных активов способствовали существенному повышению достаточности капитала. Это, в свою очередь, позволило обеспечить акционерам щедрые дивиденды. Исходя из текущих тенденций развития бизнеса и прогнозов на второе полугодие, ожидания по ключевым финансовым показателям Группы не изменились.

На конец отчетного периода, 30 июня 2026 года, общий объем кредитного портфеля (до вычета резервов) составил 25,6 триллионов рублей, что на 4,5% больше по сравнению с началом года. Группа продолжила перераспределять структуру кредитного портфеля, отдавая приоритет корпоративному сегменту и снижая темпы роста розничного кредитования, что способствует более эффективному использованию капитала.

Общий объем клиентских средств в банке за первое полугодие уменьшился на 1,2% и составил 27,6 триллиона рублей.