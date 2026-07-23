Приём на бюджет в новосибирские вузы закрывается 25 июля

Подача документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет новосибирских вузов завершается 25 июля. Для поступающих на платной основе приём продлится до 20 сентября. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Предварительные рейтинговые списки абитуриентов будут опубликованы 27 июля на сайтах университетов и портале «Госуслуги». Согласия на зачисление принимают в два этапа: льготники, олимпиадники и целевики должны подтвердить своё решение до 1 августа, остальным бюджетникам дают чуть больше времени — до 5 августа.

После завершения приёма согласий вузы объявляют «день тишины». Для льготных категорий он действует до 3 августа, для основного потока — до 7 августа. В эти даты формируется окончательный список зачисленных. Отозвать заявление или передумать уже нельзя.

Магистранты живут по отдельному графику. Бюджет в магистратуре закроют не позже 20 августа — но каждая университетская приёмная комиссия называет свою дату. А вот платные места всех уровней (и бакалавриат, и специалитет, и магистратура) принимают заявления до 20 сентября. Правда, некоторые вузы могут остановить набор раньше — если заполнят все места.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы.