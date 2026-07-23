Мошенники начали поздравлять новосибирцев с Днем рождения

Телефонные аферисты запустили новую схему обмана, нацеленную на абонентов сотовой связи. В преддверии дня рождения пользователям на электронную почту приходят письма с поздравлениями, якобы от имени оператора. В них получателю предлагается пополнить баланс, а взамен злоумышленники гарантируют удвоение внесенной суммы.

Однако главная цель таких рассылок — не бонусы для клиентов, а получение доступа к реквизитам банковских карт. Об этом предупредили в пресс-службе одной из крупных телеком-компаний.

Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и ни в коем случае не вводить там конфиденциальные платежные данные. Если письмо все же попало в почтовый ящик, его следует отметить как спам. Все актуальные акции и бонусные программы всегда публикуются исключительно на официальных ресурсах операторов, поэтому проверять информацию лучше там.

В случае, если пользователь все же передал данные мошенникам, необходимо незамедлительно заблокировать карту через банк и сообщить о случившемся в службу поддержки финансовой организации. Дополнительно стоит уведомить и сотового оператора о получении подозрительного сообщения.

Стоит отметить, что активизация аферистов наблюдается не только в почтовых рассылках. В период каникул мошенники все чаще нацеливаются на молодежь: подростков вовлекают в схемы дропперства, а студентам предлагают ложные стажировки от имени крупных брендов с высокими зарплатами, чтобы выманить их личные данные.

Ранее редакция сообщала, что мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам.