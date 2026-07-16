Сибирские участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы

Сибиряки, заключившие контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне СВО, а также их близкие, имеют право на льготное поступление в российские вузы. Они могут воспользоваться отдельной квотой или быть зачислены без результатов ЕГЭ. Эта возможность станет доступна ветеранам после завершения их службы.

Особое значение в настоящее время, по словам заместителя губернатора Евгения Прохоренко, приобретает служба в беспилотных войсках. Заключив контракт с Минобороны на год и более, добровольцы смогут освоить востребованную специальность в войсках БПЛА, проявить себя в защите страны и рассчитывать на увольнение по завершении срока службы по своему желанию.

Прохоренко отметил, что эта инициатива особо актуальна для выпускников колледжей. При заключении контракта на военную службу они получают шанс не только приобрести новую перспективную профессию – оператор дронов, но и в дальнейшем, при желании, поступить в вуз на льготных условиях для получения высшего образования. По его словам, обучение актуальной специальности – это лишь часть комплексной системы мер поддержки для участников СВО и их семей в регионе. Правительство Новосибирской области последовательно расширяет меры поддержки, включая выплаты, медицинскую помощь, социальные гарантии и содействие в адаптации к мирной жизни. Новая профессия и помощь в трудоустройстве после возвращения из зоны СВО — ключевые элементы такой адаптации.

Участники СВО и члены их семей, получающие высшее образование впервые, могут поступить в вузы по отдельной квоте. Герои РФ, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети участников СВО принимаются в вузы без вступительных испытаний (за исключением творческих и профессиональных). Сами участники СВО, не являющиеся Героями РФ, и их семьи могут сдавать внутренние вступительные испытания, даже не сдавая ЕГЭ.

Срок заключения контрактов для добровольцев Новосибирской области, при котором единовременная выплата составит до 2,9 млн рублей, а ежемесячное денежное содержание — 224 тысячи рублей, продлен до 31 июля. После выполнения регионального плана набора размер выплат может быть пересмотрен.

Евгений Прохоренко подчеркнул, что современные боевые действия требуют повышения роли БПЛА, и регион создает условия для подготовки операторов дронов. В войска БПЛА принимаются мужчины от 18 до 45 лет, годные по здоровью, с развитыми аналитическими способностями и навыками работы с компьютером. Выплата при заключении контракта также составит до 2,9 млн рублей, предусмотрено двухмесячное обучение. Отбор кандидатов проводится на специализированном пункте в Новосибирске. После успешного прохождения отбора и подписания контракта новобранцы направляются в учебные центры для подготовки под руководством опытных инструкторов.

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