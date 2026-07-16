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Власть

Сибирские участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы

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Эта возможность станет доступна ветеранам после завершения их службы

Сибиряки, заключившие контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне СВО, а также их близкие, имеют право на льготное поступление в российские вузы. Они могут воспользоваться отдельной квотой или быть зачислены без результатов ЕГЭ. Эта возможность станет доступна ветеранам после завершения их службы.

Особое значение в настоящее время, по словам заместителя губернатора Евгения Прохоренко, приобретает служба в беспилотных войсках. Заключив контракт с Минобороны на год и более, добровольцы смогут освоить востребованную специальность в войсках БПЛА, проявить себя в защите страны и рассчитывать на увольнение по завершении срока службы по своему желанию.

Прохоренко отметил, что эта инициатива особо актуальна для выпускников колледжей. При заключении контракта на военную службу они получают шанс не только приобрести новую перспективную профессию – оператор дронов, но и в дальнейшем, при желании, поступить в вуз на льготных условиях для получения высшего образования. По его словам, обучение актуальной специальности – это лишь часть комплексной системы мер поддержки для участников СВО и их семей в регионе. Правительство Новосибирской области последовательно расширяет меры поддержки, включая выплаты, медицинскую помощь, социальные гарантии и содействие в адаптации к мирной жизни. Новая профессия и помощь в трудоустройстве после возвращения из зоны СВО — ключевые элементы такой адаптации.

Участники СВО и члены их семей, получающие высшее образование впервые, могут поступить в вузы по отдельной квоте. Герои РФ, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети участников СВО принимаются в вузы без вступительных испытаний (за исключением творческих и профессиональных). Сами участники СВО, не являющиеся Героями РФ, и их семьи могут сдавать внутренние вступительные испытания, даже не сдавая ЕГЭ.

Срок заключения контрактов для добровольцев Новосибирской области, при котором единовременная выплата составит до 2,9 млн рублей, а ежемесячное денежное содержание — 224 тысячи рублей, продлен до 31 июля. После выполнения регионального плана набора размер выплат может быть пересмотрен.

Евгений Прохоренко подчеркнул, что современные боевые действия требуют повышения роли БПЛА, и регион создает условия для подготовки операторов дронов. В войска БПЛА принимаются мужчины от 18 до 45 лет, годные по здоровью, с развитыми аналитическими способностями и навыками работы с компьютером. Выплата при заключении контракта также составит до 2,9 млн рублей, предусмотрено двухмесячное обучение. Отбор кандидатов проводится на специализированном пункте в Новосибирске. После успешного прохождения отбора и подписания контракта новобранцы направляются в учебные центры для подготовки под руководством опытных инструкторов.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Самой востребованной у трудовых мигрантов сферой трудоустройства в Новосибирской области сейчас является ремонт транспортных средств и мотоциклов. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. На втором месте находится сфера строительства, на третьем — сфера транспортировки.

— Здесь у нас произошли изменения. Ранее на первом месте было строительство,  — констатировала она.

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Контракты Минпромторга Новосибирской области для СВО оспаривают в Верховном суде

Автор: Оксана Мочалова

В картотеке Верховного суда Российской Федерации появились жалобы, связанные с резонансным экономическим спором новосибирского Минпромторга. Речь идет о государственных контрактах для нужд специальной военной операции. Слушания по данному делу проходят в закрытом режиме, а детали соглашений остаются засекреченными.

Конфликт начался весной 2025 года, когда прокуратура Новосибирской области подала иск в арбитражный суд. Надзорное ведомство потребовало признать недействительными контракты, заключенные между Минпромторгом и компанией «Росэкспресс». Сумма исковых требований составила почти 748 миллионов рублей. Суд первой инстанции тогда встал на сторону ответчиков, однако апелляция в конце года отменила это решение и вынесла новый акт уже в пользу прокуратуры. Кассационная инстанция согласилась с таким положением дел.

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Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил приговор бывшему руководителю новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрею Счастливому. Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в посредничестве при передаче взяток сотрудникам полиции, которые «крышевали» подпольные игорные клубы. Управленца приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу 7,8 млн рублей, однако теперь дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Одним из получателей взяток фигурировал начальник Центрального ОБЭПа Александр Умеров, который в итоге отделался условным сроком и крупным штрафом. Адвокаты Андрея Счастливого всегда настаивали на несоразмерной суровости наказания для их подзащитного. Они обращали внимание суда на то, что еще до задержания мужчина добровольно явился с повинной и активно помогал следствию. Однако районный суд посчитал явку вынужденной, а не добровольной.

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Конфискованный янтарь продают с молотка в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области проводит серию электронных аукционов по реализации имущества, обращенного в собственность государства. Самым необычным лотом стала крупная партия янтаря весом более 40 кг, сообщили в пресс-службе «РТС-тендер».

Речь идет о партии вещественных доказательств — янтаре общим весом более 40 кг, в которую входит необработанный камень, заготовки для изделий, а также готовые украшения: бусы и сувениры. Начальная цена лота составляет 3 275 937 рублей. Торги проводятся со снижением цены на 60%.

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Продажа новосибирского «Подсолнуха» снова сорвалась

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске седьмая попытка городских властей продать с аукциона знаменитый долгострой — недостроенный торгово-офисный центр «Подсолнух» на улице Ватутина — завершилась безрезультатно. Как следует из протокола торгов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся.

На этот раз начальная цена лота была установлена на уровне 822 млн рублей. Это на миллиард рублей меньше изначальной стоимости объекта, которая на первых торгах в феврале 2025 года составляла 1,8 млрд рублей. Организатором аукциона выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

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УФАС доказал в суде сговор при строительстве в новосибирском ПЛП

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил законность решения регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Ведомство усмотрело признаки антиконкурентного соглашения между АО «УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) и ООО «Техстрой-НСК» при заключении договоров на строительство ливневой канализации.

По данным антимонопольного органа, заказчик в лице УК «ПЛП» искусственно раздробил единый объект на несколько мелких контрактов стоимостью до 20 миллионов рублей каждый. Это позволило провести закупки по упрощенной схеме через «электронный магазин», минуя полноценные конкурентные процедуры. Кроме того, сроки подачи заявок были крайне сжатыми — от двух до трех часов с момента публикации извещения. Как установило УФАС, о начале закупок ООО «Техстрой-НСК» знало заранее, что обеспечило компании возможность стать единственным участником и победителем во всех торгах.

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