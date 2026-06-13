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Общество

В Новосибирске полицейские изъяли 3,6 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей

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Часть продукции была найдена в гараже

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску провели оперативно-розыскные мероприятия в сфере незаконного оборота табачной продукции.

В гаражном боксе, расположенном на улице Твардовского, обнаружено и изъято 1446 пачек сигарет без обязательной маркировки. Оценочная стоимость изъятого составила более 200 тысяч рублей. Установлено, что продукция предназначалась для дальнейшей розничной реализации.

В ходе оперативных мероприятий также было проверено торговое помещение на улице Комсомольской. Оттуда изъято 2185 пачек сигарет с признаками контрафакта  на сумму свыше 300 тысяч рублей. Общее количество изъятой продукции достигло 3631 пачки, совокупная стоимость — 500 тысяч рублей.

В настоящее время изъятые сигареты направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц и каналов поставки немаркированной продукции.

Ответственность за продажу немаркированной табачной продукции предусмотрена статьёй 171.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по части 1 данной статьи — лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей. В случае совершения преступления в крупном размере (стоимость продукции превышает 100 тысяч рублей) наказание достигает шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. При особо крупном размере (свыше одного миллиона рублей) максимальный срок составляет семь лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область стала лидером по количеству отравлений курительными смесями. С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, который предполагает блокировку сайтов, на которых продаются табачные изделия.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Нелегальный табак Контрафакт

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В Новосибирске полицейские изъяли 3,6 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей

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