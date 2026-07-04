Самые популярные заведения общественного питания назвали в Новосибирске

Новосибирцы и гости города назвали самые популярные заведения общепита в семи номинациях — рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские, бары и фудмоллы. Выборка была проведена на основе данных, собранных в геосервисе 2ГИС.

— Экспертами, как и прежде, стали жители и гости городов, которые каждый день выбирают, куда пойти, где выпить кофе или провести вечер, — пояснил Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.

В ходе анализа учитывалась полнота информации в профиле заведения, оценки и отзывы посетителей, наличие фотографий о заведении, а также уровень активности пользователей.

В списке ресторанов, кондитерских, баров, кофеен, кафе и заведений стритфуда фигурируют по 9 локаций.

Категория выбора Название общепита Сколько всего точек этой категории в городе Лучшее кафе 2026 Мадина Рыбарис Штолле Сытый медведь Nutscafe Осетинские Пироги Японский домик The Chops TomYumBar 896 точек кафе в городе Лучший ресторан 2026 Барак Коробок Горячий Цех На Земле Рюмки Lambic Бочкари Bierhof Коза и Олива 238 ресторанов в городе Лучший бар 2026 Schulz Clever Irish pub Clever Академ Сплетни by Anna Asti Грузинчик Cacao Lounge Project Leps Bar Kabancik Bar Волковская пивоварня 312 баров в городе Лучшая кондитерская 2026 Скоморохи Панакота Куликовский Fit bakery Velour Татьянин двор Smitty Coffee Kooly Экзюпери 1748 кондитерских в городе Лучшая кофейня 2026 Skuratov Coffee Гусси кофе Креп Кардамон Coffee pride Ту Дотс Варежка Лунго Эми bistro&bakery 428 кофеен в городе Лучший стритфуд 2026 Spot&Choo`s Grill house Гриль №1 #Лаваш Mgrill Сыр, томат и аромат Мясозавр Хот-дог райский Безумно. Крутая шаурма 15 заведений стритфуда в города Лучший фудмолл 2026 Вкусные точки 5 фудмоллов в городе

Данные о компаниях предоставлены пресс-службой 2ГИС.

Напомним, по данным регионального Минпромторга, рынок общественного питания в Новосибирской области по итогам 2025 года вырос почти до 72 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, его оборот увеличился на 4% в сопоставимых ценах. На долю малого бизнеса и ИП пришлось около 75% оборота общественного питания. В целом, на 1 марта 2026 года в отрасли работали 4162 предприятия МСП, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что общепит находится на втором месте в Новосибирске по количеству новых компаний.