Самые популярные заведения общественного питания назвали в Новосибирске

Новосибирцы и гости города назвали самые популярные заведения общепита в семи номинациях — рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские, бары и фудмоллы. Выборка была проведена на основе данных, собранных в геосервисе 2ГИС.
— Экспертами, как и прежде, стали жители и гости городов, которые каждый день выбирают, куда пойти, где выпить кофе или провести вечер, — пояснил Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.
В ходе анализа учитывалась полнота информации в профиле заведения, оценки и отзывы посетителей, наличие фотографий о заведении, а также уровень активности пользователей.
В списке ресторанов, кондитерских, баров, кофеен, кафе и заведений стритфуда фигурируют по 9 локаций.
|Категория выбора
|Название общепита
|Сколько всего точек этой категории в городе
|Лучшее кафе 2026
|Мадина
|Рыбарис
|Штолле
|Сытый медведь
|Nutscafe
|Осетинские Пироги
|Японский домик
|The Chops
|TomYumBar
|896 точек кафе в городе
|Лучший ресторан 2026
|Барак
|Коробок
|Горячий Цех
|На Земле
|Рюмки
|Lambic
|Бочкари
|Bierhof
|Коза и Олива
|238 ресторанов в городе
|Лучший бар 2026
|Schulz
|Clever Irish pub
|Clever Академ
|Сплетни by Anna Asti
|Грузинчик
|Cacao Lounge Project
|Leps Bar
|Kabancik Bar
|Волковская пивоварня
|312 баров в городе
|Лучшая кондитерская 2026
|Скоморохи
|Панакота
|Куликовский
|Fit bakery
|Velour
|Татьянин двор
|Smitty Coffee
|Kooly
|Экзюпери
|1748 кондитерских в городе
|Лучшая кофейня 2026
|Skuratov Coffee
|Гусси кофе
|Креп
|Кардамон
|Coffee pride
|Ту Дотс
|Варежка
|Лунго
|Эми bistro&bakery
|428 кофеен в городе
|Лучший стритфуд 2026
|Spot&Choo`s
|Grill house
|Гриль №1
|#Лаваш
|Mgrill
|Сыр, томат и аромат
|Мясозавр
|Хот-дог райский
|Безумно. Крутая шаурма
|15 заведений стритфуда в города
|Лучший фудмолл 2026
|Вкусные точки
|5 фудмоллов в городе
Данные о компаниях предоставлены пресс-службой 2ГИС.
Напомним, по данным регионального Минпромторга, рынок общественного питания в Новосибирской области по итогам 2025 года вырос почти до 72 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, его оборот увеличился на 4% в сопоставимых ценах. На долю малого бизнеса и ИП пришлось около 75% оборота общественного питания. В целом, на 1 марта 2026 года в отрасли работали 4162 предприятия МСП, что на 9% больше, чем в прошлом году.
Ранее редакция сообщала о том, что общепит находится на втором месте в Новосибирске по количеству новых компаний.