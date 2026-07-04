В Новосибирске состоялись соревнования среди барберов

4 июля в Новосибирске состоялся первый Сибирский барбер-баттл — соревнование мастеров мужских стрижек и работы с бородой. В мероприятии приняли участие около пятидесяти конкурсантов, среди которых были как мужчины, так и девушки-мастера.

Главное отличие барберов от парикмахеров в том, что они работают исключительно с мужчинами. В рамках баттла участники демонстрировали своё мастерство в нескольких номинациях, связанных с бородой и причёской. Оценивалось не только техническое исполнение, но и умение подчеркнуть стиль клиента. Победители в каждой номинации выходили в финал — «Битву за пояс барбера».

— Барбершопы сейчас на подъёме. В Новосибирске на сегодняшний день насчитывается более трёхсот мастеров очень хорошего уровня. И поэтому профессиональные состязания уместны и нужны, они позволяют профессионалам оценить свой уровень, чему-то научиться, получить экспертную оценку и советы. Думаю, что у отрасли есть возможность для роста, хотя сейчас и непростые времена, — рассказал Infopro54 руководитель оргкомитета, сертифицированный судья и эксперт барбер-индустрии, основатель школы барберского искусства Достонбек Мамадалиев.

Организаторы планируют сделать барбер-баттл ежегодным мероприятием, чтобы поддерживать профессиональный уровень мастеров и популяризировать культуру мужских стрижек в Новосибирске.

По данным онлайн-справочников, в Новосибирске насчитывается порядка 290 барбершопов. Цены в них существенно разнятся. Мужская стрижка стоит в среднем 800–2000 рублей, оформление бороды — 600–900 рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет 5–7 лет.