Пассажиры самолёта, севшего в поле под Новосибирском, обратились к президенту России

12 сентября 2021 года пассажирский самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. Причиной стал отказ гидравлической системы. На борту находились 167 человек, включая 23 ребёнка. Никто не пострадал.

Позже пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семёнова отстранили от полётов, а в отношении Белова возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Пассажиры рейса не согласны с таким решением. Они выступили в защиту экипажа и требуют прекратить уголовное преследование командира воздушного судна.

— Мы аплодировали стоя экипажу, который совершил большой подвиг. Но тем не менее, по постановлению суда пассажиры оказались на стороне обвинения и выступают в качестве потерпевших. Хотя лично я не имею никаких претензий к Сергею, — рассказала одна из участниц события Юлия М. изданию Горсайт.

Расследование Росавиации признало действия экипажа ошибочными. По данным экспертов, пилоты неверно оценили положение шасси и запас топлива. Ведомство указало на недостаточную профессиональную подготовку. Сейчас Сергею Белову грозит до двух лет лишения свободы, а также иск на сумму 118,9 миллиона рублей за повреждение воздушного судна.

Сам лайнер более года простоял в поле под таможенным обременением, а зимой 2025 года его полностью разобрали. Исправные детали передали в качестве запчастей. Восстанавливать борт авиакомпания не стала.

Судебное разбирательство идёт уже несколько месяцев. На одном из заседаний судья вернула дело прокурору, обнаружив процессуальные нарушения. Однако, по данным картотеки дел, 26 ноября 2025 года прокуратура подала апелляцию. Центральный районный суд Омска постановил вернуть дело на доследование и апелляционный суд поддержал это решение.

Пассажиров это возмущает. Юлия, как и другие выжившие, не согласна с таким исходом. Она лично обратилась в приёмную президента РФ Владимира Путина с требованием вмешаться в ситуацию.

— Мы абсолютно счастливы, что нам сохранили жизни. Но из-за этого лётчик лишился возможности работать по профессии, а на его иждивении находится мать-инвалид, которая требует ухода. Надеюсь, ситуацию возьмут на контроль и проследят, что всё пройдёт в рамках закона, — отметила Юлия.

Ранее редакция сообщала о том, что жители района, где в поле сел Airbus, просят изменить герб.