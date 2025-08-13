В Новосибирской области обнаружили девять нелегальных кредиторов

С января по июнь 2025 года эксперты Банка России выявили в Новосибирской области на одного нелегального участника финансового рынка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Нелегалы незаконно выдавали займы. В четырёх случаях это делали комиссионные магазины и ломбарды, которые по закону могут заниматься только куплей-продажей вещей. Ещё две компании незаконно работали под видом микрокредитных организаций.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев предупреждает: сделки с такими учреждениями опасны. Они не подчиняются правилам, могут использовать запрещённые методы взыскания долгов и даже лишать людей имущества.

— Нужно всегда быть внимательным. Два основных правила — проверяйте легальность работы кредитора и тщательно читайте договор. Этого уже достаточно, чтобы уберечь себя, — рассказал Шепелев.

С января по июнь 2025 года в целом по Сибири выявили 67 нарушителей в сфере нелегальных кредиторов. Из них 51 физлицо незаконно раздавали займы, 15 компаний выдавали себя за микрокредитные компании или ломбарды, а один проект имел признаки финансовой пирамиды.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники предлагают новосибирцам «выгодные» инвестиции в цифровой рубль. А также продвигают «безопасный счёт в полиции».