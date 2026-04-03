Имущество экс-директора «Спецавтохозяйства» изъято в доход государства 

Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры к бывшему директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову и бывшему главному бухгалтеру предприятия.

Надзорное ведомство доказало, что в период исполнения должностных обязанностей Зыков использовал служебное положение для личного обогащения. Совместно с главным бухгалтером он вёл коммерческую деятельность и приобретал имущество на средства с неподтверждённым происхождением. Общая стоимость выявленного имущества превысила 100 миллионов рублей.

По решению суда в доход Российской Федерации обращены:

14 земельных участков (общей площадью свыше 16 тыс. кв. м);

3 жилых дома (660 кв. м);

3 квартиры (178 кв. м);

2 нежилых помещения (250 кв. м);

3 автомобиля;

2 машино‑места.

Решение вступило в силу.

Напомним, прокуратура потребовала конфисковать имущество Зыкова в пользу государства летом 2025 года. В ведомстве заявили, что в период с 2017 по 2024 годы Андрей Зыков, занимая должность директора МУП «Спецавтохозяйство», приобрел имущество на сумму 114 359 514 рублей, что значительно превышает его официальные доходы. Как сообщала пресс-служба ведомства, часть этого имущества была оформлена на гражданскую супругу Зыкова — Наталью Турок.

В августе 2025 адвокаты сообщили, что Зыков и Турок возместили указанный в обвинительном заключении ущерб в размере более 32 млн рублей.

