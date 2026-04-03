Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Право&Порядок

Имущество экс-директора «Спецавтохозяйства» изъято в доход государства 

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Общая стоимость изъятого имущество составила более 100 миллионов рублей

Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры к бывшему директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову и бывшему главному бухгалтеру предприятия.

Надзорное ведомство доказало, что в период исполнения должностных обязанностей Зыков использовал служебное положение для личного обогащения. Совместно с главным бухгалтером он вёл коммерческую деятельность и приобретал имущество на средства с неподтверждённым происхождением. Общая стоимость выявленного имущества превысила 100 миллионов рублей.

По решению суда в доход Российской Федерации обращены:

  • 14 земельных участков (общей площадью свыше 16 тыс. кв. м);
  • 3 жилых дома (660 кв. м);
  • 3 квартиры (178 кв. м);
  • 2 нежилых помещения (250 кв. м);
  • 3 автомобиля;
  • 2 машино‑места.

Решение вступило в силу.

Напомним, прокуратура потребовала конфисковать имущество Зыкова в пользу государства летом 2025 года. В ведомстве заявили, что в период с 2017 по 2024 годы Андрей Зыков, занимая должность директора МУП «Спецавтохозяйство», приобрел имущество на сумму 114 359 514 рублей, что значительно превышает его официальные доходы. Как сообщала пресс-служба ведомства, часть этого имущества была оформлена на гражданскую супругу Зыкова —  Наталью Турок.

В августе 2025 адвокаты сообщили, что Зыков и Турок возместили указанный в обвинительном заключении ущерб в размере более 32 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрея Зыкова выпустили из колонии.

Источник фото:  Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске начался заочный суд над бизнесменом за подкуп прокурора

Автор: Артем Рязанов

3 апреля начался заочный судебный процесс над новосибирским предпринимателем Дмитрием Башмаковым, который находится в международном розыске. В первый день слушаний, проходящих в Центральном районном суде, было зачитано обвинительное заключение.

Дмитрию Башмакову, совладельцу большого торгового центра «Восток», предъявлены обвинения в передаче взятки через посредника — Любовь Кузьменок. Она с 2014 по 2018 год работала первым заместителем прокурора Новосибирской области. По данным следствия, деньги предназначались для получения общего покровительства и попустительства по службе. Ежемесячные платежи составляли от 100 до 150 тысяч рублей, а общая сумма взяток достигла 2,5 миллиона рублей.

Читать полностью

В Новосибирске осудили экс-полицейского за взятки и слив информации

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о взяточничестве, в котором фигурировали бывший полицейский и его знакомый. Общая сумма незаконно полученного и переданного вознаграждения составила 460 477 рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как выяснило следствие, в период с февраля 2019 года по декабрь 2023 года полицейский, действуя в рамках своих служебных обязанностей, систематически передавал своему знакомому конфиденциальную служебную информацию. В частности, он сообщал адреса мест дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске. За эти действия полицейский получал денежное вознаграждение, которое поступало на его банковскую карту.

Читать полностью

Бывшего замглавы Краснообска отправили в колонию строгого режима

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации рабочего поселка Краснообск Евгению Коржову, отправив его в колонию строгого режима. Чиновника признали виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и получении взятки.

По версии следствия, Коржов пытался вымогать взятку у предпринимателя в размере 140 тысяч рублей. Следователи утверждают, что, нарушая федеральные законы в области закупок, он поручил своим сотрудникам и муниципальному казенному учреждению рабочего поселка «Дом культуры» заключать прямые договоры с физическим лицом и индивидуальным предпринимателем на производство и установку декоративных изделий.

Читать полностью

В Новосибирске директора стройфирмы осудили за хищение 90 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему гендиректору строительной компании ЗАО ИСК «Заельцовская» Андрею Обозных. Его приговорили к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима,  сообщила пресс-служба областной прокуратуры

Девелопер был признан виновным в мошенничестве. Приговор не вступил в законную силу.

Читать полностью

Не каждому по карману списать долги: в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске названа актуальная цена процедуры банкротства. Юридические агентства, опрошенные Infopro54, сообщили, что за последний год стоимость соответствующих услуг выросла на 5–7% и сейчас составляет порядка 300 тысяч рублей. Редакция рассказывает, из чего складывается такая сумма и откуда должники берут деньги.

Сумма, которую должен выплатить при прохождении процедуры банкротства, складывается из нескольких составляющих. При этом основной долг перед кредиторами (тело кредитов, займов, проценты, неустойки) может быть полностью или частично списан по итогам процедуры, а вот расходы на само банкротство гражданин платит в любом случае. Обязательными для всех, кто обращается в суд, являются государственная пошлина в размере 300 рублей и вознаграждение финансового управляющего.

Читать полностью

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности