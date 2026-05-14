Спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области

Продажи б/у автомобилей в Новосибирской области показали рост в апреле: объём реализации увеличился на 7% по сравнению с мартом.

Как сообщает Дром, ценовой анализ рынка демонстрирует следующую структуру продаж:

70% приходится на автомобили стоимостью до 1 млн рублей;

14% занимают машины в ценовом сегменте 1–1,5 млн рублей.

Лидерами роста стали отдельные модели:

Toyota Passo (+85%);

Nissan Tiida (+73%);

Toyota Land Cruiser, Hyundai Creta, Lada 2105, Toyota Highlander, Toyota Caldina и Mazda Familia (+53–63%).

Самые дорогие продажи месяца в регионе:

внедорожник Lexus LX600 — 16,9 млн рублей;

Porsche Cayenne Coupe — 16 млн рублей;

GMC Yukon — 12,5 млн рублей.

На рынке подержанных автомобилей наблюдается следующая картина по брендам:

Корейские производители показали рост продаж на 10% при общей доле рынка в 6%. Автомобили корейских марок стали более востребованы среди покупателей.

Российские автопроизводители также продемонстрировали увеличение спроса на 10%, закрепившись на рынке с долей в 15%. Отечественные марки продолжают удерживать сильные позиции.

Японские автомобили остаются безусловным лидером рынка с долей в 63%, показав рост продаж на 7%. Это самый высокий показатель среди всех категорий.

Немецкие производители демонстрируют умеренный рост в 5% при рыночной доле 8%. Немецкий автопром сохраняет в регионе стабильные позиции.

Европейские и американские марки показали схожий с немецкими производителями результат — рост на 5% при общей доле рынка 6%.

Китайские автопроизводители стали исключением на фоне общего роста — их продажи сократились на 10%, хотя доля рынка составляет 2,2%.

В целом, за первые четыре месяца текущего года продажи б/у автомобилей в регионе выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

