Спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Самой дорогой машиной, проданной в регионе, стал Lexus LX600

Продажи б/у автомобилей в Новосибирской области показали рост в апреле: объём реализации увеличился на 7% по сравнению с мартом.

Как сообщает Дром, ценовой анализ рынка демонстрирует следующую структуру продаж:

  • 70% приходится на автомобили стоимостью до 1 млн рублей;
  • 14% занимают машины в ценовом сегменте 1–1,5 млн рублей.

Лидерами роста стали отдельные модели:

  • Toyota Passo (+85%);
  • Nissan Tiida (+73%);
  • Toyota Land Cruiser, Hyundai Creta, Lada 2105, Toyota Highlander, Toyota Caldina и Mazda Familia (+53–63%).

Самые дорогие продажи месяца в регионе:

  • внедорожник Lexus LX600 — 16,9 млн рублей;
  • Porsche Cayenne Coupe — 16 млн рублей;
  • GMC Yukon — 12,5 млн рублей.

На рынке подержанных автомобилей наблюдается следующая картина по брендам:

Корейские производители показали рост продаж на 10% при общей доле рынка в 6%. Автомобили корейских марок стали более востребованы среди покупателей.

Российские автопроизводители также продемонстрировали увеличение спроса на 10%, закрепившись на рынке с долей в 15%. Отечественные марки продолжают удерживать сильные позиции.

Японские автомобили остаются безусловным лидером рынка с долей в 63%, показав рост продаж на 7%. Это самый высокий показатель среди всех категорий.

Немецкие производители демонстрируют умеренный рост в 5% при рыночной доле 8%. Немецкий автопром сохраняет в регионе стабильные позиции.

Европейские и американские марки показали схожий с немецкими производителями результат — рост на 5% при общей доле рынка 6%.

Китайские автопроизводители стали исключением на фоне общего роста — их продажи сократились на 10%, хотя доля рынка составляет 2,2%.

В целом, за первые четыре месяца текущего года продажи б/у автомобилей в регионе выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что на авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний.

Источник фото: нейросеть Алиса

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : продажа автомобиль

О ситуации с АИ-95 в Новосибирской области рассказал эксперт Сергей Лацких

Автор: Артем Рязанов

На топливном рынке Новосибирской области сохраняется стабильная ситуация по бензину марки АИ‑95. Об этом сообщил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких в беседе с корреспондентом Infopro54.

По его словам, поставки идут согласно существующим договорам, а запасы топлива достаточны.

Читать полностью

Для иностранцев в Новосибирске разработают программы по русскому языку и правовой культуре

Автор: Оксана Мочалова

Правительство Новосибирской области утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России. Документ рассчитан на 2026–2028 годы и включает 95 пунктов. Среди них — образовательные семинары, фестивали, мониторинг СМИ и поддержка некоммерческих организаций. Распоряжение подписал и.о. губернатора Юрий Петухов.

Укрепление единства через культуру и образование

Читать полностью

Камеру контроля за самокатчиками протестируют на перекрестке в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция планируют протестировать применение искусственного интеллекта для контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— В 2026 году у нас заявлен один пилотный перекресток, где будет обеспечен такой контроль. Пока не буду говорить о каком перекрестке идет речь, чтобы никого не смущать. Нам нужно протестировать эту систему, понять, как она работает, — пояснил Иосиф Кодалаев.

Читать полностью

Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Количество электросамокатов, которые в этом году появились на улицах Новосибирска, по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось: на 2500. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. С чем это связано он не уточнил, отметив, что это бизнес-модель операторов кикшеринга, а муниципалитет только оперирует предоставленными ими данными.

Новацией сезона 2026 года стал запрет использования самокатов по ночам, а также взимание оплаты с СИМ. За каждый самокат, размещенный на специализированной парковке, кикшеринговая компания теперь должна заплатить 200 рублей в месяц. По словам Кодалаева, за 7 месяцев сезона (с 1 апреля по 1 ноября) за весь флот город рассчитывает получить в бюджет от трех операторов около 20 млн рублей.

Читать полностью

С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам

Автор: Юлия Данилова

В минувшем году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области направил в суд 41000 заявлений о взыскании долгов по взносам за капитальный ремонт на сумму 466 млн рублей. Большая часть из них еще не оплачена. Об этом сообщил исполнительный директор фонда Дмитрий Кулешов.

— Благодаря реализованному электронному документообороту с мировыми судьями, службой судебных приставов, а также межведомственному взаимодействию, сроки взыскания задолженности составляют всего четыре месяца. Еще в 2024 году работа по одному должнику занимала более года, — констатировал Кулешов.

Читать полностью

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Автор: Юлия Данилова

К 2028 году «Сибирская генерирующая компания» планирует создать подразделение, которое будет управлять роботизированными комплексами.

— На сегодняшний день у нас есть уже три робота. Два куплено для работы в Новосибирске, один — в Красноярске. Третий робот в этом году приедет в Новосибирск. Часть диагностики в статусе подрядчика проводит завод-производитель роботизированных комплексов, — сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Читать полностью
