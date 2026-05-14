Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Руководитель комитета индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов «Вондер Вуд», «Квестляндия», «Киндер-Квест», «Прятки 5.0» Марина Москаленко оценила ситуацию на новосибирском рынке квестов. По ее словам, он сокращается, но оставшимся игрокам в будущем этой пойдет на пользу.

— Марина, как вы оцениваете ситуацию на рынке квестов в Новосибирской области?

— 2026 год для нашей отрасли пока я бы назвала достаточно тяжелым. Спрос на квесты падает из-за сокращения платежеспособности населения. Родители все чаще заказывают праздники не на площадках квестов, а дома или за городом, приглашая аниматоров. Раньше превалировали заказы на квест + комната для праздника + анимационная программа.

По нашим оценкам просадка уже составляет около 50%. А скоро лето, когда наш рынок традиционно находится в застое, то есть тренд может усилиться.

Кстати, сокращение спроса наблюдается во многих сферах, связанных с предоставлением услуг для детей. Например, репетиторы, аниматоры уходят из компаний и начинают работать на себя, так как это позволяет им ставить более низкие цены на свои услуги. Вопрос — в их качестве, но родители, которые выбирают этот вариант, сегодня не готовы платить больше.

На рынок влияет и повышение налоговой нагрузки арендодателей, а они уже повышают ставки по аренде своим партнерам-арендаторам.

— Как это сказывается количество игроков?

— Некоторые компании закрываются. У многих сегодня вообще нет бронирований, даже несмотря на то, что ранее это были популярные площадки. Не помогает и снижение стоимости, скидки и акции. В итоге часть игроков просто уходят, часть обращаются к более сильным конкурентам в надежде консолидироваться.

По моим наблюдениям, с рынка уходят квесты, которые ранее размещались в подвальных помещениях. Как участник рынка, этот тренд лично я приветствую.

Во-первых, они не соответствуют современным ГОСТам на квесты и работали, по сути, нелегально, оттягивая клиентопоток от добросовестных участников. Напомню, сейчас запрещено размещать любые детские заведения, в том числе квесты, в подвалах, на цокольных этажах, а также выше второго этажа. Там запрещено проводить спортивные, образовательные занятия и т.д.

Во-вторых, уход с рынка нелегалов повышает общее качество услуги в отрасли.

В-третьих, консолидация позволяет сократить рекламные бюджеты, «обменяться» игроками.

В целом, сейчас мы стараемся на рынке не конкурировать, а работать совместно, поддерживать друг друга.

— Сейчас многие торговые центры Новосибирска прорабатывают программы реконцепции. На ваш взгляд, какова вероятность, что в числе их арендаторов могут оказаться квесты?

— Этот процесс уже идет. Например, ТЦ «Мегас» уже фактически стал детским центром. Там работает много развлекательных площадок. У нас раньше было много филиалов по городу, сейчас мы их объединили и заняли этаж в ТЦ «Фараон» на Галущака. Интерес к размещению квестов и других развлекательных площадок проявляют не только крупные, но и районные ТЦ. То есть мы видим формирование нового тренда — переформатирования торговых центров с уклоном в развлекательную направленность. Лично мне хотелось бы, чтобы он стал устойчивым.

К сожалению, у нас в Новосибирске пока не очень строго отслеживается соблюдение ГОСТа по стороны детских, в том числе развлекательных, учреждений. Они обязаны выполнять требования пожарной безопасности, обеспечить второй вход и т. д., но некоторые компании эти требования игнорируют, а их соблюдение не контролируется.

— Если говорить про тематику квестов, то есть ли здесь новые тренды?

— Подростки и молодежь чаще всего просят ужастики с аниматорами. У более младшего возраста популярны детские тематические квесты.

Но новые квесты сейчас на рынке никто не открывает. Я не вижу больших инвестиций в действующие локации. В том числе в новое оборудование и технологии. Раньше были попытки включить в программы квестов искусственный интеллект, дополненную реальность, но сейчас от этого практически отказались. Все-таки посетители ходят в квест, чтобы выйти из компьютерного мира в реальность.

Есть инвестиции в лазертаги, тематические парки, но тоже небольшие. Это также связано с падением спроса.

Марина Москаленко — индивидуальный предприниматель, работает в индустрии детских товаров и услуг более 15 лет, с 2023 года руководит комитетом по развитию индустрии детских товаров и услуг НОО «ОПОРА РОССИИ».

Ранее редакция сообщала о том, что за рубежом любят новосибирские квесты с ужастиками. В прошлом году оборудование для квест-комнат местные бизнесмены поставляли в Исландию, а в этом — в Индию и США.