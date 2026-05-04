Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Культура

За рубежом любят новосибирские квесты с «ужастиками»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В прошлом году оборудование для квест-комнат местные бизнесмены поставляли в Исландию, а в этом — в Индию и США

Квесты идут на экспорт

В 2025 году новосибирские компании экспортировали за рубеж декорации, реквизит, а также техническое, мультимедийное оборудование и программное обеспечение для квест-комнат. Как пояснили в Сибирском таможенном управлении, поставки были осуществлены в несколько стран дальнего зарубежья, в том числе Исландию.

В 2026 году география поставок расширилась.

— Комплекты для квест-комнат в этом году были поставлены в Индию. Стоимость всех отправленных на экспорт партий составила 1,4 млн рублей, — уточнили в СТУ.

Генеральный директор ООО «Академ Интеллект» Роман Филипенко сообщил редакции Infopro54, что компания уже несколько лет занимается производством квестов.

— В основном наши заказчики находятся за рубежом. Мы поставляли оборудование и декорации для квест-комнат во многие страны мира, в том числе в США, в Исландию. В этом году впервые вышли на рынок Индии. Дело в том, что рынок квестов сформировался именно в России и все большие компании, которые когда-либо что-либо делали на этом рынке, были из России. Эта тенденция сохраняется до сих пор. Российские компании реально делают хорошие продукты для отрасли, — заявил собеседник редакции.

По его словам, самым большим спросом у покупателей пользуются квесты, которые вызывают яркие эмоции. Чаще всего речь идет об «ужастиках».

— При этом в экспортных поставках в пакет предложений чаще всего «упаковываются» «ужастик», детский квест и что-нибудь красивое. Также поступают заказы на разработку штучных предложений под идею заказчика, — рассказывает Роман Филипенко.

Он признается, что с зарубежным клиентом работать сложно, по целому ряду факторов. К примеру, клиента из Индии несколько лет назад обманул российский подрядчик и новосибирцам в течение трех лет пришлось убеждать потенциального партнера в своей надежности.

— Сейчас у нас большинство заказчиков повторные. Они открывали бизнес в развлекательной сфере лет 5 назад и сейчас проходят стадию реновации, обращаясь к нам с повторными запросами. В тоже время, мы постоянно работаем над расширением присутствия на других зарубежных рынках, — добавил Роман Филипенко.

Собеседник редакции отмечает, что раньше на зарубежных партнеров работали несколько новосибирских производителей квестов. Сейчас, по его наблюдению, практически никого не осталось.

При этом в самом Новосибирске квесты пользуются большим спросом. По данным геосервиса 2ГИС, в городе работают более 100 локаций с разнообразными квестами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске создавали исторический квест о блокадном Ленинграде. Разработчики заверяли, что в игре будет возможно максимальное погружение в историю нашей страны. Кроме того, в регионе стало больше квестов, связанных с Гарри Поттером.

Идеи множатся

В целом по итогам 2025 года, по данным таможни, сибирский бизнес экспортировал товары для развлечений, включая оборудование для видеоигр и аттракционов, настольные игры, принадлежности для бильярда, изделия для праздников и карнавалов на сумму свыше 408 млн рублей (рост по сравнению с 2024 годом на 31%). 88% этих поставок пришлось на компании Новосибирской области. Товары вывозились в 39 стран дальнего и ближнего зарубежья.

— Отечественные разработки и результаты интеллектуального труда становятся востребованными и за рубежом, — констатировал заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске создали игру, посвященную вкладу города в победу в Великой Отечественной войне.  В городе активно развиваются клубы дополненной реальности, открываются площадки с настольными играми, которые пользуются большим спросом не только у взрослого населения, но и молодежи. В некоторые сюжетные «настолки» можно играть и несколько часов, и несколько дней.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки. Квесты все чаще проходят в формате перфомансов с привлечение актеров. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Культура

Регионы : США Сибирь Россия Новосибирск Исландия Индия

Теги : экспорт квест игры

1 520
0
0
Предыдущая статья
В трёх районах Новосибирской области ограничено движение из-за паводка
Следующая статья
Электричка «Новосибирск-Ложок» опоздала из‑за технических проблем 

А7: международные расчеты для бизнеса ― быстро, выгодно, надежно

На экспорт идет промышленная продукция, минеральное сырье и продукция агропромышленного комплекса. Во всех этих отраслях особенно важна скорость обработки транзакций и надежность банка-посредника. Каждый день задержки перевода чреват большими потерями.
В современных условиях, когда геополитические риски становятся частью повседневной реальности, устойчивость финансов обретает особое значение. Российская система международных расчетов А7 создала уникальную модель работы, полностью независимую от чужих корреспондентских цепочек. К концу 2025 года на ее долю пришлись около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний.
Это означает, что расчеты с зарубежными партнерами больше не зависят от политики иностранных банков или возможных блокировок со стороны третьих стран. Инфраструктура в 100+ странах обеспечивает стабильность и предсказуемость.
Главное преимущество такой системы — оперативность. Платежи проходят без многодневных зависаний, что особенно важно для бизнеса, а отсутствие посредников минимизирует риски.
Финансовая прозрачность и выгодные условия — еще один важный аспект. Комиссия за импортные операции составляет всего 0,3% плюс НДС, а для экспортных — 0%. Конвертация валюты осуществляется по официальному курсу ЦБ.

― Создание и развитие системы А7 — это важный шаг к обеспечению финансовой независимости и стабильности российского бизнеса на международной арене. Быстрые транзакции, прозрачные тарифы и минимизация рисков делают А7 привлекательным инструментом для предприятий, стремящихся сохранить свои бизнес-процессы без задержек и потерь. В целом, такая инфраструктура укрепляет позиции российских компаний в глобальной экономике и помогает им адаптироваться к новым реалиям, ― прокомментировал политолог Сергей Брекотин.

Читать полностью

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Читать полностью

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Автор: Оксана Мочалова

Корпорация «Дом.РФ» анонсировала продажу двух земельных участков общей площадью почти 247,5 гектара в Новосибирском районе. Объекты расположены на территориях Плотниковского и Новолуговского сельсоветов. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

В продажу поступят участки площадью 108,49 га (кадастровый номер 54:19:142601:888) и 139 га (кадастровый номер 54:19:142601:887). Оба относятся к категории земель населённых пунктов. Разрешённое использование — комплексное освоение в целях жилищного строительства. По условиям аукциона, на территории должны возвести малоэтажное жильё экономического класса.

Читать полностью

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске резко сократился спрос на услуги барбершопов. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay.

— За квартал спрос уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средний чек вырос на 16%, с 1 301 рубля до 1 505 рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске стартует проект, который может изменить подход к терапии ревматоидного артрита, псориатического артрита и спондилоартрита. Учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) впервые в России начнут длительное наблюдение за пациентами, чтобы выяснить, можно ли использовать врождённые лимфоидные клетки (ILC) как маркёр остаточного воспаления и мишень для новых препаратов.

Главная особенность новосибирского исследования — привязка данных о состоянии ILC к конкретным режимам таргетной терапии у реальных пациентов. Команда планирует брать анализы крови до начала лечения, во время него и после, а при возможности — и синовиальную жидкость из суставов. Это позволит проследить, как именно современные препараты (блокирующие отдельные цитокины или сигнальные пути) меняют качественный и количественный состав ILC-клеток.

Читать полностью

Самые дефицитные специалисты в Новосибирске по-прежнему врачи и медсестры

Автор: Юлия Данилова

Наибольшим спросом в Новосибирске этой весной пользуются менеджеры по продажам и по работе с клиентами — для них в регионе было открыто 2,3 тысячи вакансий. На втором месте по числу предложений — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,3 тысячи вакансий), на третьем — водители (1,2 тысячи вакансий). Об этом сообщили аналитики hh.ru.

При этом среди наиболее востребованных специалистов дефицит кадров сохраняется прежде всего у врачей — здесь на одну вакансию приходится 1,5 резюме (при норме от 4-х), а также у медицинских сестер — 3,5 резюме на вакансию.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Общество

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Бизнес Власть ПроБизнес

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Бизнес Недвижимость

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Бизнес Общество

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Медицина Наука Общество

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Общество

Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Авто

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Общество

В Новосибирской области проснулись гадюки — они выползают к дачам

Власть

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Общество

Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Общество

Электричка «Новосибирск-Ложок» опоздала из‑за технических проблем 

Бизнес Культура

За рубежом любят новосибирские квесты с «ужастиками»

Общество

В трёх районах Новосибирской области ограничено движение из-за паводка

Мировые и федеральные новости Общество

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Бизнес Общество

Самые дефицитные специалисты в Новосибирске по-прежнему врачи и медсестры

Общество

Съемные коттеджи в регионе заменили новосибирцам зарубежные туры на майские

Общество

Власти Новосибирска назвали точное число ветеранов Великой Отечественной войны

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности