За рубежом любят новосибирские квесты с «ужастиками»

Квесты идут на экспорт

В 2025 году новосибирские компании экспортировали за рубеж декорации, реквизит, а также техническое, мультимедийное оборудование и программное обеспечение для квест-комнат. Как пояснили в Сибирском таможенном управлении, поставки были осуществлены в несколько стран дальнего зарубежья, в том числе Исландию.

В 2026 году география поставок расширилась.

— Комплекты для квест-комнат в этом году были поставлены в Индию. Стоимость всех отправленных на экспорт партий составила 1,4 млн рублей, — уточнили в СТУ.

Генеральный директор ООО «Академ Интеллект» Роман Филипенко сообщил редакции Infopro54, что компания уже несколько лет занимается производством квестов.

— В основном наши заказчики находятся за рубежом. Мы поставляли оборудование и декорации для квест-комнат во многие страны мира, в том числе в США, в Исландию. В этом году впервые вышли на рынок Индии. Дело в том, что рынок квестов сформировался именно в России и все большие компании, которые когда-либо что-либо делали на этом рынке, были из России. Эта тенденция сохраняется до сих пор. Российские компании реально делают хорошие продукты для отрасли, — заявил собеседник редакции.

По его словам, самым большим спросом у покупателей пользуются квесты, которые вызывают яркие эмоции. Чаще всего речь идет об «ужастиках».

— При этом в экспортных поставках в пакет предложений чаще всего «упаковываются» «ужастик», детский квест и что-нибудь красивое. Также поступают заказы на разработку штучных предложений под идею заказчика, — рассказывает Роман Филипенко.

Он признается, что с зарубежным клиентом работать сложно, по целому ряду факторов. К примеру, клиента из Индии несколько лет назад обманул российский подрядчик и новосибирцам в течение трех лет пришлось убеждать потенциального партнера в своей надежности.

— Сейчас у нас большинство заказчиков повторные. Они открывали бизнес в развлекательной сфере лет 5 назад и сейчас проходят стадию реновации, обращаясь к нам с повторными запросами. В тоже время, мы постоянно работаем над расширением присутствия на других зарубежных рынках, — добавил Роман Филипенко.

Собеседник редакции отмечает, что раньше на зарубежных партнеров работали несколько новосибирских производителей квестов. Сейчас, по его наблюдению, практически никого не осталось.

При этом в самом Новосибирске квесты пользуются большим спросом. По данным геосервиса 2ГИС, в городе работают более 100 локаций с разнообразными квестами.

Идеи множатся

В целом по итогам 2025 года, по данным таможни, сибирский бизнес экспортировал товары для развлечений, включая оборудование для видеоигр и аттракционов, настольные игры, принадлежности для бильярда, изделия для праздников и карнавалов на сумму свыше 408 млн рублей (рост по сравнению с 2024 годом на 31%). 88% этих поставок пришлось на компании Новосибирской области. Товары вывозились в 39 стран дальнего и ближнего зарубежья.

— Отечественные разработки и результаты интеллектуального труда становятся востребованными и за рубежом, — констатировал заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов.

