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Семейные покупатели предпочитают жизнь за городом

  • 29/08/2024, 12:05
Автор: Юлия Данилова
Семейные покупатели предпочитают жизнь за городом
В Светлом отслеживают матрицу предпочтений семейных покупателей и интегрируют ее в проекты развития микрорайона.

У семейных новосибирцев растет интерес к жизни за городом. По итогам 7 месяцев 2024 года на долю ИЖС пришлись 45,6% от всего объема сданного в регионе жилья. При этом наибольшей популярностью у покупателей пользуются коттеджи, таунхаусы и дома средней и малой этажности в обустроенных поселках. Этот тренд подтверждают в строительно-финансовом объединении «Основа» (СФО «Основа»), которая возводит жилой район Светлый.

Семейные покупатели предпочитают жизнь за городом

Как пояснил Infopro54 генеральный директор СФО «Основа», директор ООО «Антар», ООО СЗ «Антарсиб» Антон Рехтин, наибольшим спросом у семейных покупателей в Светлом пользуются двух- и трехкомнатные  квартиры в новом проекте «Альпийский квартал». На втором месте по популярности — просторные таунхаусы в жилом квартале высокой культуры «Ясный».

— Примерно 5% покупателей — это жители Светлого, которые улучшают свои жилищные условия в связи с увеличением семьи. 95% — новые покупатели, выбравшие наш поселок как постоянное место жительства, — отмечает Рехтин. — Весь жилой район проектируется и строится с учетом основных наших клиентов — семейных пар, в том числе многодетных. Предложения по условиям покупки сейчас самые привлекательные, все льготные программы действуют в ЖКВК «Ясный» и в ЖК «Альпийский квартал».

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В частности, сейчас в Светлом запустили акцию для покупателей квартир или таунхаусов по программе «Семейная ипотека», они могут рассчитывать на дополнительную скидку в 500 тысяч рублей.

Собеседник Infopro54 рассказал, что в первую очередь интересует семейных покупателей и на что они обращают внимание при выборе жилья. Это наличие рядом с домом детской площадки, шаговая доступность продуктовых магазинов, социальной и бытовой инфраструктуры, а также остановки общественного транспорта. Сегодня в Светлом живут более 12 тысяч человек. За эти годы компания СФО «Основа» построила свыше 190 тысяч квадратных метров жилья, школу и четыре детских сада, организовала памятные места и Мемориал благодарности предкам. Здесь есть амбулатория, участковый пункт полиции, магазины, пункты выдачи интернет-заказов, фитнес-центр, кафе и доставка еды, ТЦ и многое другое.

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— Для семейных покупателей особенно важной является социальная инфраструктура, а также наличие кружков, секций для дополнительного образования детей. В Светлом для ребятишек работают спортивные секции и кружки, осенью открывается детская школа искусств, — комментирует Антон Рехтин.

Кроме того, собеседник редакции отметил, что район продолжает активно развиваться. До 2028 года планируется строительство второй очереди Светлого, а в ближайшие десятилетия поселок расширится до 200 гектаров. Здесь есть все возможности для прироста населения до 30-35 тысяч человек.

— В планах — строительство новых социальных объектов: школа на 1500 мест, еще четыре детских сада, досуговый центр, дом культуры, парковые зоны, аллеи, велодорожки, детские игровые и спортивные площадки, воркаут для взрослых, торговые точки, ярмарочная площадь и Город мастеров. С каждым днем район становится краше и удобнее, чтобы обеспечить своих обитателей всем необходимым для полноценной счастливой жизни, — подчеркивает Рехтин.

Директор ООО СЗ «Юга-Строй», застройщик «Ясного», Александр Прокопенко добавляет, что его проект  максимально ориентирован на семейных покупателей. Площадь квартир здесь составляет от 90 до 160 квадратных метров.

Семейные покупатели предпочитают жизнь за городом— Одному человеку жить в такой большой квартире не очень комфортно. А вот семье, в том числе многодетной, — в самый раз, — говорит Прокопенко. — Рядом с «Ясным» находится лес, где можно прогуляться и отдохнуть. Вскоре рядом открывается детский сад — до него будет буквально минута спокойным шагом.

Кстати, еще один немаловажный момент — работа для родителей рядом с домом. Это возможность проводить больше времени с семьей и не терять драгоценные часы в пробках утром и вечером.

— Все компании, входящие в структуру СФО «Основа», с удовольствием примут в свои ряды специалистов, и работа будет непосредственно рядом с домом. С вакансиями можно ознакомиться на сайте компании,  — рассказывает Антон Рехтин. — Кроме того, мы ведем подготовку к реализации промышленного кластера «Город мастеров». На территории в 30 гектаров вблизи поселка Локти планируется построить комплекс универсальных цехов производственного назначения в формате light industrial общей площадью более 100 000 квадратных метров (60 цехов по 1500 «квадратов» каждый). На площадке будут работать компании малого и среднего бизнеса с экологически чистым производством, которые создадут около 5 тысяч рабочих мест.

По его словам, возле школы в ближайшее время откроется центр дополнительного образования, где будет много кружков для детей. В перспективе на базе центра возможен запуск профориентационных программ для школьников.

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В последние годы у семейных покупателей усиливается запрос на безопасность территории проживания. В Светлом недавно открыт ОПП и работает охранное предприятие «Терек», которое патрулирует весь жилой район. В планах администрации поселка — создать молодежный клуб, чтобы привлечь молодежь к охране правопорядка на территории. Членам клуба будут предоставляться определенные преференции. Например, бесплатный абонемент в фитнес, поездки на какие-то мероприятия.

— В «Ясном» дополнительную безопасность обеспечивает закрытая территория. Чтобы ее покинуть, нужно позвонить охране в домофон. То есть можно спокойно отпускать гулять ребенка одного и не бояться за его безопасность, — добавляет Александр Прокопенко. — При этом во дворе много места, где можно бегать и играть, а также разнообразие малых форм.

По словам Антона Рехтина, очень много сил управляющая компания поселка вкладывает в создание и поддержание в Светлом добрососедской культуры, которую особенно ценят родители.

— Мы — за традиционные семейные ценности, поддерживаем их и будем дальше прилагать для этого все усилия, чтобы семьям с детьми было в нашем районе уютно и безопасно жить. Каждый год мы проводим несколько масштабных ярких и красочных мероприятий для жителей Светлого, в том числе для детей, где они могут провести время вместе с семьей, принять участие в различных конкурсах и творческих мероприятиях, — подчеркивает Рехтин. — Кроме того, мы поддерживаем общественные инициативы, направленные на продвижение семейных ценностей, на создание новых секций и активностей для детей.

Семейные покупатели предпочитают жизнь за городом

Генплан

Жилой район Светлый 

VK

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).

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Фотографии предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый новостройки Новосибирска загородная недвижимость


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