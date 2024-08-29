Семейные покупатели предпочитают жизнь за городом

У семейных новосибирцев растет интерес к жизни за городом. По итогам 7 месяцев 2024 года на долю ИЖС пришлись 45,6% от всего объема сданного в регионе жилья. При этом наибольшей популярностью у покупателей пользуются коттеджи, таунхаусы и дома средней и малой этажности в обустроенных поселках. Этот тренд подтверждают в строительно-финансовом объединении «Основа» (СФО «Основа»), которая возводит жилой район Светлый.

Как пояснил Infopro54 генеральный директор СФО «Основа», директор ООО «Антар», ООО СЗ «Антарсиб» Антон Рехтин, наибольшим спросом у семейных покупателей в Светлом пользуются двух- и трехкомнатные квартиры в новом проекте «Альпийский квартал». На втором месте по популярности — просторные таунхаусы в жилом квартале высокой культуры «Ясный».

— Примерно 5% покупателей — это жители Светлого, которые улучшают свои жилищные условия в связи с увеличением семьи. 95% — новые покупатели, выбравшие наш поселок как постоянное место жительства, — отмечает Рехтин. — Весь жилой район проектируется и строится с учетом основных наших клиентов — семейных пар, в том числе многодетных. Предложения по условиям покупки сейчас самые привлекательные, все льготные программы действуют в ЖКВК «Ясный» и в ЖК «Альпийский квартал».

В частности, сейчас в Светлом запустили акцию для покупателей квартир или таунхаусов по программе «Семейная ипотека», они могут рассчитывать на дополнительную скидку в 500 тысяч рублей.

Собеседник Infopro54 рассказал, что в первую очередь интересует семейных покупателей и на что они обращают внимание при выборе жилья. Это наличие рядом с домом детской площадки, шаговая доступность продуктовых магазинов, социальной и бытовой инфраструктуры, а также остановки общественного транспорта. Сегодня в Светлом живут более 12 тысяч человек. За эти годы компания СФО «Основа» построила свыше 190 тысяч квадратных метров жилья, школу и четыре детских сада, организовала памятные места и Мемориал благодарности предкам. Здесь есть амбулатория, участковый пункт полиции, магазины, пункты выдачи интернет-заказов, фитнес-центр, кафе и доставка еды, ТЦ и многое другое.

— Для семейных покупателей особенно важной является социальная инфраструктура, а также наличие кружков, секций для дополнительного образования детей. В Светлом для ребятишек работают спортивные секции и кружки, осенью открывается детская школа искусств, — комментирует Антон Рехтин.

Кроме того, собеседник редакции отметил, что район продолжает активно развиваться. До 2028 года планируется строительство второй очереди Светлого, а в ближайшие десятилетия поселок расширится до 200 гектаров. Здесь есть все возможности для прироста населения до 30-35 тысяч человек.

— В планах — строительство новых социальных объектов: школа на 1500 мест, еще четыре детских сада, досуговый центр, дом культуры, парковые зоны, аллеи, велодорожки, детские игровые и спортивные площадки, воркаут для взрослых, торговые точки, ярмарочная площадь и Город мастеров. С каждым днем район становится краше и удобнее, чтобы обеспечить своих обитателей всем необходимым для полноценной счастливой жизни, — подчеркивает Рехтин.

Директор ООО СЗ «Юга-Строй», застройщик «Ясного», Александр Прокопенко добавляет, что его проект максимально ориентирован на семейных покупателей. Площадь квартир здесь составляет от 90 до 160 квадратных метров.

— Одному человеку жить в такой большой квартире не очень комфортно. А вот семье, в том числе многодетной, — в самый раз, — говорит Прокопенко. — Рядом с «Ясным» находится лес, где можно прогуляться и отдохнуть. Вскоре рядом открывается детский сад — до него будет буквально минута спокойным шагом.

Кстати, еще один немаловажный момент — работа для родителей рядом с домом. Это возможность проводить больше времени с семьей и не терять драгоценные часы в пробках утром и вечером.

— Все компании, входящие в структуру СФО «Основа», с удовольствием примут в свои ряды специалистов, и работа будет непосредственно рядом с домом. С вакансиями можно ознакомиться на сайте компании, — рассказывает Антон Рехтин. — Кроме того, мы ведем подготовку к реализации промышленного кластера «Город мастеров». На территории в 30 гектаров вблизи поселка Локти планируется построить комплекс универсальных цехов производственного назначения в формате light industrial общей площадью более 100 000 квадратных метров (60 цехов по 1500 «квадратов» каждый). На площадке будут работать компании малого и среднего бизнеса с экологически чистым производством, которые создадут около 5 тысяч рабочих мест.

По его словам, возле школы в ближайшее время откроется центр дополнительного образования, где будет много кружков для детей. В перспективе на базе центра возможен запуск профориентационных программ для школьников.

В последние годы у семейных покупателей усиливается запрос на безопасность территории проживания. В Светлом недавно открыт ОПП и работает охранное предприятие «Терек», которое патрулирует весь жилой район. В планах администрации поселка — создать молодежный клуб, чтобы привлечь молодежь к охране правопорядка на территории. Членам клуба будут предоставляться определенные преференции. Например, бесплатный абонемент в фитнес, поездки на какие-то мероприятия.

— В «Ясном» дополнительную безопасность обеспечивает закрытая территория. Чтобы ее покинуть, нужно позвонить охране в домофон. То есть можно спокойно отпускать гулять ребенка одного и не бояться за его безопасность, — добавляет Александр Прокопенко. — При этом во дворе много места, где можно бегать и играть, а также разнообразие малых форм.

По словам Антона Рехтина, очень много сил управляющая компания поселка вкладывает в создание и поддержание в Светлом добрососедской культуры, которую особенно ценят родители.

— Мы — за традиционные семейные ценности, поддерживаем их и будем дальше прилагать для этого все усилия, чтобы семьям с детьми было в нашем районе уютно и безопасно жить. Каждый год мы проводим несколько масштабных ярких и красочных мероприятий для жителей Светлого, в том числе для детей, где они могут провести время вместе с семьей, принять участие в различных конкурсах и творческих мероприятиях, — подчеркивает Рехтин. — Кроме того, мы поддерживаем общественные инициативы, направленные на продвижение семейных ценностей, на создание новых секций и активностей для детей.

Жилой район Светлый

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Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).