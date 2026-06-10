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Общество Спорт

«Сибирь» определилась с тренерским штабом на новый сезон

Автор: Юлия Данилова

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Также сформирован тренерский штаб молодежной команды «Сибирские Снайперы»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером команды назначен Ярослав Люзенков. В его штаб вошли Алексей Кривченков, Альберт Лещёв и Дмитрий Субботин в качестве ассистентов, Егор Подомацкий будет отвечать за подготовку вратарей, Дмитрий Попов — за физическую подготовку, Ираклий Наскидашвили — за функциональную и кондиционную подготовку. Видеотренерами назначены Олег Куликов и Игнат Савенок, сообщила пресс-служба ХК «Сибирь»

Среди новых специалистов — Дмитрий Субботин, воспитанник томского хоккея и бывший игрок ряда ведущих российских клубов, включая ЦСКА, московское «Динамо», магнитогорский «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев». После завершения игровой карьеры он работал в тренерских штабах молодежного «Динамо», «Русских Витязей» и «Звезды».

За физическую подготовку команды будет отвечать Дмитрий Попов, ранее работавший в структурах клубов системы «Динамо», а также в «Торпедо-Горький». В его активе — победа в Кубке Братины сезона 2016/2017 и Кубке Чемпиона России сезона 2024/2025.

Позицию видеотренера занял Олег Куликов, который более десяти лет работал в системе ярославского «Локомотива». В его послужном списке — медали молодежных первенств страны и победа на Кубке мира среди молодежных команд в 2018 году. Также специалист имеет опыт работы в клубах ВХЛ «Норильск» и «Горняк-УГМК».

В клубе поблагодарили за работу прежнего тренера по физической подготовке Леонида Дмитриченко и видеотренера Никиту Капкайкина.

Одновременно был сформирован тренерский штаб молодежной команды «Сибирские Снайперы». Главным тренером назначен Эдуард Волков. Его помощниками станут Владимир Первушин, Дмитрий Яковлев и Александр Гуляев. За подготовку вратарей будет отвечать Владислав Минигалиев, видеотренером назначен Константин Капкайкин, а тренером по общей физической подготовке — Сергей Пранкевич.

Новым членом штаба «Сибирских Снайперов» стал Александр Гуляев, занявший должность ассистента главного тренера. Уроженец Новосибирска ранее работал в ДЮСШ «Сибирь», школе омского «Авангарда», а с 2022 года входил в тренерский штаб молодежной команды «Омские Ястребы».

Ранее редакция сообщала о том, что двух защитников приобрел новосибирский ХК «Сибирь». 

Фото ХК «Сибирь».

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ХК Сибирь тренер

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