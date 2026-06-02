Двух защитников приобрел новосибирский ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» усилил свой состав 18-летним защитником Даниилом Волковым. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Сибирские снайперы».

Состав «Сибири» пополнился в результате обмена с уфимским «Салаватом Юлаевым». Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию.

Даниил Волков — воспитанник омского хоккея. Профессиональную карьеру он начал в уфимском клубе «Толпар». В Молодежной хоккейной лиге защитник провел 111 матчей, забросил 7 шайб и отдал 32 голевые передачи. Также он выступал за «Торос» в Высшей хоккейной лиге, где сыграл 32 матча и отметился одной результативной передачей.

Также «Сибирь» заключила двухлетний контракт с 31-летним защитником из Канады Дарреном Дицем.

Даррен был выбран под общим 138-м номером на драфте НХЛ 2011 года клубом «Монреаль Канадиенс». Его дебют в НХЛ состоялся в сезоне 2015/16. За этот сезон он сыграл 13 матчей и набрал 5 очков (1 шайба и 4 передачи).

В прошлом сезоне Даррен выступал за минское «Динамо», где провел 64 игры, забросил 6 шайб и сделал 18 результативных передач.

Защитник обладает значительным опытом игры в КХЛ. За «Барыс», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист» и минское «Динамо» он сыграл 548 матчей, забросил 94 шайбы и отдал 173 голевые передачи. В составе ЦСКА он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2022 и 2023 годах).

Ранее редакция сообщала о том, что вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь».