Дрон ВСУ уничтожил панораму «Оборона Севастополя» — во время войны она хранилась в Новосибирске

В ночь с 9 на 10 июня беспилотник ВСУ нанёс удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — объекту культурного наследия, одному из главных символов города-героя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сказал, что панорама практически полностью уничтожена.

— На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею. Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит! — написал Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Глава Севастополя уже заявил, что панорама обязательно будет восстановлена.

К этому великому произведению искусства причастен и Новосибирск. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны спасали полотно, серьёзно пострадавшее во время фашистских атак.

— Панорама приехала в Новосибирск в очень плохом состоянии, потому что в 1941 году директор музея заявила, что панорама не может быть эвакуирована из-за плохой сохранности — от неё отходил красочный слой. Её удалось продержать до июня 1942 года. Затем здание музея начали активно обстреливать. Туда попала фугасная бомба, оно загорелось. Несмотря на то, что вынесли всё, что было предметным, почти 500 квадратных метров панорамы было утрачено. Срывали её руками, лопатами, кирками. Удалось снять 86 фрагментов, которые закатали в одеяла и отправили в Новороссийск. Лодка по дороге была обстреляна. В Новороссийск панораму привезли в очень печальном состоянии, там просушили и отправили в Новосибирск, — рассказала исполняющая обязанности главного хранителя фондов городского архива Новосибирска Екатерина Швецова.

В Новосибирске над восстановлением панорамы работали реставраторы Третьяковской галереи. В Горархиве хранятся документы, которые показывают, что все понимали важность сохранения шедевра. Так, мастера просили для реставрации материалы, которые в годы войны было трудно достать, — чистый спирт, скипидар, растительное масло, папиросная бумага, вата, мёд, мыло, — и горисполком всё необходимое предоставлял. Специалистам в Новосибирске удалось поддержать и спасти от дальнейшего разрушения монументальное полотно.

Панорама была окончательно восстановлена уже в пятидесятые годы в Севастополе. Чтобы увидеть это великое произведение искусства, люди специально приезжали в город-герой.

Председатель Новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина назвала атаку дрона на здание музея-панорамы прицельным ударом по памяти.

— Они пытаются уничтожить именно память нации, её корни. Делают это целенаправленно. Это ментальная война. Уничтожение памяти — очень эффективное средство для уничтожения нации. Конечно, панораму «Оборона Севастополя» надо обязательно восстанавливать. Остались фотографии, прорисовки и другие материалы. Восстановить, безусловно, можно. И сделать это необходимо, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 Наталья Шамина.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — монументальное полотно длиной 115 метров и высотой 14 метров, созданное в 1901–1904 годах основоположником русской школы батальной панорамной живописи Францем Рубо. На картине изображён день 6 июня 1855 года — отражение русскими войсками генерального штурма Малахова кургана англо-французскими силами. На полотне насчитывается около 4000 персонажей. Здание панорамы на Историческом бульваре построено в 1904 году по проекту военного инженера Фридриха-Оскара Энберга.

После Великой Отечественной войны панорама была воссоздана заново и вновь открыта 16 октября 1954 года — к 100-летию первой обороны Севастополя. За время своего существования она стала одним из главных символов города-героя.

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