«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Независимые нефтетрейдеры обвиняют «Газпромнефть» в нарушении торговых практик и срыве обязательств перед участниками рынка. Проблема особенно остро проявилась в разгар высокого сезона, когда Новосибирск, будучи крупным транзитным узлом, принимает большой поток автотуристов.

Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, сообщил, что компания не соблюдает правила, установленные для реализации бензинов и дизельного топлива в России. Эти правила прописаны в статье 2.2 торговой практики ПАО «Газпром нефть».

Порядок реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке согласно пункту таков:

Первый приоритет — обеспечение потребностей государственных органов власти и управления, правоохранительных и судебных органов, а также организаций, действующих по специальным решениям Президента и Правительства РФ

— обеспечение потребностей государственных органов власти и управления, правоохранительных и судебных органов, а также организаций, действующих по специальным решениям Президента и Правительства РФ Второй приоритет — реализация автомобильных бензинов и дизельного топлива через биржевые торги в соответствии с установленными нормативами

— реализация автомобильных бензинов и дизельного топлива через биржевые торги в соответствии с установленными нормативами Третий приоритет — удовлетворение потребностей ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» для обеспечения топливом: собственной сети ООО «Газпромнефть-Центр» других контрагентов согласно установленным правилам

— удовлетворение потребностей ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» для обеспечения топливом: Четвертый приоритет — обеспечение крупных промышленных предприятий, имеющих долгосрочные договоры (от года и более) с Компанией и использующих нефтепродукты в производственной деятельности

— Региональному руководству «Газпромнефти» стоит помнить: помимо выполнения федеральных корпоративных задач, компания обязана решать социальные вопросы на территориях присутствия. Участие в жизни региона должно быть реальным, а не формальным, — заявил Лацких в беседе с Infopro54.

Он также сообщил, что ассоциация направила жалобу на дискриминационную политику организации в управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области. Это не первое обращение: 24 октября 2025 года УФАС уже выдало предупреждение ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» из-за ограничений отпуска топлива, однако ситуация пока не изменилась.

По мнению эксперта, сложившиеся нарушения оборачиваются для города серьезными последствиями:

многокилометровыми очередями на АЗС;

ростом социальной напряженности среди водителей;

перебоями с топливом для коммунальных и городских служб;

массовыми жалобами туристов.

По словам Сергея Лацких, сложившаяся обстановка требует оперативного вмешательства: дальнейшее затягивание может обернуться серьезными трудностями как для жителей областного центра, так и для гостей региона.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобильный трафик продолжает снижаться в Новосибирске.