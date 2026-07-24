На новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива

На неделе с 20 июля на топливном рынке Новосибирска произошли изменения, на которые обратили внимание автовладельцы. В целом ситуация принципиально не изменилась, но наблюдения интересные.
Во-первых, на заправках, которые три недели стояли без топлива, ненадолго появился бензин. Так, читатели Infopro54 сообщили, что 92-й бензин вновь продавался на АЗС «Топаз».
Во-вторых, на некоторых независимых АЗС увеличилось время работы. Если еще неделю назад привезенного топлива хватало на 3–4 часа работы, то на этой неделе в отдельных местах заправки работали весь день. Сотрудники станций подтверждают: объем поставок немного вырос. Но в целом очереди остаются большими, доля неработающих заправок «Газпромнефти» по-прежнему высока, а на работающих регулярно заканчивается бензин той или иной марки. Например, на АЗС «Газпромнефть» на улице Сибревкома (где очередь выстраивается по Ипподромской) на текущей неделе не было 92-го и 95-го бензина, продавался только 95-й G-Drive.
Участники рынка пока не видят оснований для улучшения ситуации.
— На оптовом рынке региона по нефтепродуктам ситуация всё так же остаётся напряжённой. Топливо если есть, то небольшими партиями и по достаточно дорогой цене. Это всё формирует ситуацию, которую автовладельцы видят на заправках: высокие цены и работа АЗС независимых нефтетрейдеров с остановками. Существенно пока ничего не изменилось, — сообщил Infopro54 глава новосибирского отделения Российского топливного союза Сергей Лацких.
21 июля журналист Infopro54 обратил внимание на снижение цен на заправке «Татнефть». К ней выстраивалась очередь, а 95-й бензин продавался по 90 рублей 70 копеек за литр. До этого на АЗС этого бренда он стоил 169 рублей. Однако уже 22 июля цена вернулась к прежнему уровню.
Участники рынка связывают такие колебания со стоимостью закупки: если удалось приобрести топливо дешевле — цена снижается, следующая партия дороже — ценник меняется. В целом по городу снижения цен не замечено — на многих независимых АЗС они остаются трехзначными.
Согласно официальному мониторингу Новосибирскстата на 20 июля, за неделю цены изменились незначительно, буквально на копейки.
|Марка бензина
|Цена на 20 июля (руб.)
|Цена неделей ранее (руб.)
|Рост
|АИ-92
|79,65
|79,31
|+0,43%
|АИ-95
|84,64
|84,43
|+0,25%
|АИ-98
|91,90
|91,85
|+0,05%
Согласно официальным данным, рост цен за неделю составил доли процента. Автовладельцы считают, что такие показатели не отражает реальной ситуации на рынке.
Ранее редакция рассказывала, что независимые нефтетрейдеры подали жалобу в УФАС.