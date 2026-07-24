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Авто Общество

На новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива

Автор: Мария Гарифуллина

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Но длинные очереди никуда не делись

На неделе с 20 июля на топливном рынке Новосибирска произошли изменения, на которые обратили внимание автовладельцы. В целом ситуация принципиально не изменилась, но наблюдения интересные.

Во-первых, на заправках, которые три недели стояли без топлива, ненадолго появился бензин. Так, читатели Infopro54 сообщили, что 92-й бензин вновь продавался на АЗС «Топаз».

Во-вторых, на некоторых независимых АЗС увеличилось время работы. Если еще неделю назад привезенного топлива хватало на 3–4 часа работы, то на этой неделе в отдельных местах заправки работали весь день. Сотрудники станций подтверждают: объем поставок немного вырос. Но в целом очереди остаются большими, доля неработающих заправок «Газпромнефти» по-прежнему высока, а на работающих регулярно заканчивается бензин той или иной марки. Например, на АЗС «Газпромнефть» на улице Сибревкома (где очередь выстраивается по Ипподромской) на текущей неделе не было 92-го и 95-го бензина, продавался только 95-й G-Drive.

 

Участники рынка пока не видят оснований для улучшения ситуации.

— На оптовом рынке региона по нефтепродуктам ситуация всё так же остаётся напряжённой. Топливо если есть, то небольшими партиями и по достаточно дорогой цене. Это всё формирует ситуацию, которую автовладельцы видят на заправках: высокие цены и работа АЗС независимых нефтетрейдеров с остановками. Существенно пока ничего не изменилось, — сообщил Infopro54 глава новосибирского отделения Российского топливного союза Сергей Лацких.

21 июля журналист Infopro54 обратил внимание на снижение цен на заправке «Татнефть». К ней выстраивалась очередь, а 95-й бензин продавался по 90 рублей 70 копеек за литр. До этого на АЗС этого бренда он стоил 169 рублей. Однако уже 22 июля цена вернулась к прежнему уровню.

Цены на Татнефть

Участники рынка связывают такие колебания со стоимостью закупки: если удалось приобрести топливо дешевле — цена снижается, следующая партия дороже — ценник меняется. В целом по городу снижения цен не замечено — на многих независимых АЗС они остаются трехзначными.

Согласно официальному мониторингу Новосибирскстата на 20 июля, за неделю цены изменились незначительно, буквально на копейки.

Марка бензина Цена на 20 июля (руб.) Цена неделей ранее (руб.) Рост
АИ-92 79,65 79,31 +0,43%
АИ-95 84,64 84,43 +0,25%
АИ-98 91,90 91,85 +0,05%

Согласно официальным данным, рост цен за неделю составил доли процента. Автовладельцы считают, что такие показатели не отражает реальной ситуации на рынке.

Ранее редакция рассказывала, что независимые нефтетрейдеры подали жалобу в УФАС.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на бензин топливный кризис АЗС Новосибирска

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