Старт новой главы: в Новосибирской области женские увлечения превращаются в дело жизни

После успешного опыта работы с участницами из разных уголков региона организаторы решили не останавливаться на достигнутом. Новая программа, объединившая под своим крылом жительниц 20 муниципальных районов, ставит амбициозную цель: помочь женщинам не просто найти время для хобби, а превратить свои навыки и ремесла в реальный вклад в экономику и социальную жизнь малых городов и сел.

География проекта

В фокусе программы — те, кто уже успел заявить о себе в регионе: выпускницы известного конкурса «Знай наших! Новосибирь» и постоянные участницы женских клубов, которые активно участвуют в мероприятиях в женских клубах при центрах занятости и районных администрациях. Всего планируется охватить не менее 320 человек. География впечатляет: от Баганского и Доволенского районов до Северного и Купинского.

Такой широкий охват (более 20 муниципалитетов) делает программу по-настоящему близкой к людям: здесь учитывают и ритм крупных районных центров, и особый уклад жизни в отдаленных поселках, где поддержка и обмен опытом порой нужны даже больше, чем в городе.

Четыре основных направления

Программа обучения строится не на абстрактных теориях, а на живых запросах самих женщин. Эти запросы собрали во время предыдущего этапа, и теперь они легли в основу четырех ключевых направлений. Каждый блок закрывает конкретную потребность, с которой сталкивается практически каждая женщина, решившаяся на перемены:

«Как найти работу по душе: сделай первый шаг» — здесь помогают определить свои истинные интересы и перестать бояться неизвестности на пути к новой профессии.

«От ремесла к делу: как открыть самозанятость и выйти на рынок» — практическое руководство для тех, кто хочет, чтобы любимое рукоделие приносило доход, а не только радость.

«Психологический барьер: от страха к действию» — работа с внутренними установками, которые часто мешают сделать первый шаг даже при наличии отличной идеи.

«Марафон здоровья» — отдельный блок, посвященный физическому и эмоциональному тонусу, без которого, как признаются многие, трудно двигаться дальше.

Запрос на перезагрузку

По признанию самих участниц опросов, многие из них живут в состоянии хронической усталости, разрываясь между домом, семьей и работой. Им катастрофически не хватает времени на себя и психологической разгрузки. Именно поэтому с самого старта в программу заложили индивидуальные консультации психологов, а первым масштабным событием стал «Марафон здоровья», который задал правильный эмоциональный настрой на весь предстоящий период обучения.

Поддержка на расстоянии

Сегодняшние реалии таковы, что не у всех есть возможность приехать на очные встречи. Для жительниц отдаленных территорий разработан полноценный вебинарный курс. В режиме онлайн участницы из любого, даже самого труднодоступного, уголка области смогут получить базовые, но крайне важные знания по предпринимательству, финансовой и правовой грамотности.

Отдельная ценность вебинаров — живые выступления женщин-лидеров региона. Те, кто уже построил успешный бизнес, состоялся в политике или общественных инициативах, придут в прямой эфир, чтобы поделиться не только профессиональными секретами, но и личными историями. Они на своем примере показывают: активная позиция и реализация доступны каждой, независимо от места жительства.

Перспективы для участниц

Теория и поддержка — это только половина дела. Главное, что вынесут участницы, — это не просто эмоциональный подъём, а чёткие практические знания: как выйти на рынок со своим ремеслом, как правильно оформить статус самозанятой и с чего начать свой социальный проект. Всё то, что превращает идею в реальное дело.

— Этот проект не только вдохновит женщин на саморазвитие и даст необходимые для этого знания, но и способствует созданию более сбалансированного, равноправного общества. Мы хотим, чтобы женщины чувствовали себя уверенно и понимали, что их труд и таланты нужны региону, — отмечают организаторы.

Программа «От сердца к сердцу» только начинает набирать обороты, но уже сейчас видно, что она становится важным этапом для целого поколения активных жительниц Новосибирской области. Женщин, которые готовы менять пространство вокруг себя — с открытым сердцем и твердым знанием, как это сделать правильно.