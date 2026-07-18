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Общество

Третье предупреждение: в школах Новосибирска утвердили регламент выдворения учеников с уроков

Автор: Юлия Данилова

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Такие прецеденты могут стать основанием для снижения отметки за поведение

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу новый регламент Минпросвещения, который запрещает учителям самостоятельно выгонять учеников с урока. Директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ, кандидат педагогических наук, доцент Ольга Хлытина в ответ на запрос Infopro54 пояснила, что регламент определяет порядок действий учителя в случае нарушения учеником дисциплины на уроке, которое препятствует обучению других учеников и нарушает тем самым их право на получение образования.

По ее словам, порядок установлен такой:

  • учитель сначала делает ученику устное замечание,
  • если тот не реагирует — еще одно замечание,
  • потом приглашает дежурного администратора (это может быть заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог или педагог-психолог).

— Дежурный администратор проводит беседу с учеником, принимает решение, вернуть нарушителя в класс или нет, и информирует его родителей о случившемся инциденте, — поясняет эксперт.

Ольга Хлытина напомнила, что выгонять ребенка из класса раньше тоже было нельзя: учитель несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ученика, а ученик, которого выгнали из класса, остается без присмотра, и никто не знает, что он будет делать.

— Утверждение регламента, вероятно, связано с введением системы отметок за поведение (образцовое, допустимое и недопустимое), и такие нарушения дисциплины могут стать основанием для снижения отметки, — говорит собеседница редакции.

Она уверена, что по большому счету этот регламент зафиксировал реально сложившийся алгоритм действий в школах в подобных случаях, когда учителя пытаются решить проблему сначала самостоятельно, а затем прибегают к помощи администратора.

— Эта система хорошо работает на начальном этапе. Ведь кроме закона, есть нормы морали и нравственности, школьнику должно быть стыдно за свое плохое поведение — перед друзьями-одноклассниками, перед старшими — за то, что он так себя ведет. Общие представления о том, что уместно на уроке, а что нет, учебный порядок в классе, достойное поведение каждого — это общая задача и общий труд и учителя, и администрации школы, и самих учеников, и родителей, — перечисляет Хлытина.

При этом эксперт признает, что есть ребята, которые регулярно нарушают правила поведения, и для них такой механизм уже не работает.

— Порой и родители справиться с ними не могут или просто игнорируют приглашения в школу — и здесь нужен уже иной порядок действий учителя и руководства школы. Например, в ситуациях агрессии, буллинга, нанесения вреда психическому здоровью других детей необходимы более системные меры, — подчеркивает Ольга Хлытина.

Напомним, в 10 школах Новосибирска с 1 сентября 2026 года введут оценки за поведение. Оценка будет трёх- или пятибалльной — окончательный формат определят сами школы в рамках пилота. Педагоги смогут отражать в баллах дисциплину учеников, что, по мнению чиновников, поможет в сложных ситуациях с неадекватным поведением.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что отмена домашних заданий для новосибирских первоклассников нагрузит родителей. Им нужно будет помогать детям формировать навыки учебной деятельности самостоятельно. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : школа НГПУ дети

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