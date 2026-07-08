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Экономика

Собственные доходы Новосибирской области оказались ниже плана

Автор: Оксана Мочалова

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В «зоне напряжения» оказались акцизы на топливо. Их доля в структуре поступлений сокращается

По итогам первого полугодия 2026 года областной бюджет Новосибирской области сохранил положительную динамику по основным макроэкономическим показателям, однако темпы прироста собственных доходов оказались ниже запланированных.

По данным регионального Минфина, с начала 2026 года в областную казну поступило 44,2% от годового плана в 326,8 млрд рублей. Общий объем доходов составил 144,4 млрд рублей (за июнь поступило 28,7 млрд рублей). Для сравнения: в первом полугодии 2025 года поступление составило 132,8 млрд рублей, или 40,2% от утвержденного плана. В абсолютных цифрах доходы выросли на 11,6 млрд рублей. Исполнение годового плана увеличилось с 40,2% до 44,2% (прирост на 4 процентных пункта). Однако годовой план на 2026 год был утвержден на 3,6 млрд рублей ниже, чем в 2025-м.

Собственные налоговые и неналоговые доходы региона за шесть месяцев 2026 года достигли 132,6 млрд рублей, что составляет 44,2% от годового плана в 300,1 млрд рублей. В 2025 году этот показатель был ниже — 119,9 млрд рублей (39,6% от плана 302,9 млрд). Несмотря на прирост в деньгах (+12,7 млрд рублей), регион столкнулся со снижением темпов роста. Годовой темп прироста собственных доходов в 2026 году сложился на уровне 107,7%, что существенно ниже прогнозного темпа в 110,4%. В прошлом году разрыв между фактом (103%) и прогнозом (115,1%) был еще более значительным.

Основной прирост в структуре поступлений обеспечили традиционные бюджетообразующие налоги. Лидером по объему стал налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 46,6 млрд рублей, что на 8,3 млрд больше, чем в первом полугодии 2025 года (38,3 млрд). Налог на прибыль организаций также показал рост — с 32,6 млрд до 37,7 млрд рублей. Увеличились поступления по налогам на совокупный доход (с 15,3 млрд до 16 млрд) и акцизам на алкоголь (с 9,8 млрд до 10,3 млрд).

Однако аналитики фиксируют и зоны напряжения. Акцизы на нефтепродукты выросли с 5,6 до 6,7 млрд рублей, однако их доля в структуре доходов сокращается из-за более быстрого роста других налогов. Кроме того, в отчете за полугодие 2026 года не отражены поступления по налогу на имущество организаций и транспортному налогу — эти выплаты традиционно носят сезонный характер и проходят во втором полугодии.

В расходной части бюджета ситуация выглядит более сбалансированно. За первое полугодие 2026 года кассовое исполнение за счет собственных ресурсов составило 47,1% от годового плана в 347,5 млрд рублей. Годом ранее расходы исполнены на 43,6% от плана в 346 млрд. Приоритеты трат не изменились: основные средства направляются на зарплатосодержащие статьи, меры социальной поддержки граждан (МСП) и субсидирование государственных учреждений (ГАУ и ГБУ).

Ранее редакция сообщала, что Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Экономика

Регионы : Новосибирская область

Теги : Экономика исполнение бюджета

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Сибирь делает ставку на беспилотники

Для Сибири с её обширными труднодоступными территориями и сложной логистикой беспилотная авиация становится не просто технологическим новшеством, а экономической необходимостью. Дроны уже сейчас открывают путь к принципиально иной системе доставки грузов, оперативному мониторингу инфраструктуры и спасению людей в удаленных районах.

Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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Годовая инфляция в Новосибирской области в мае замедлилась до 5,6% (видео)

Генриетта Строева, эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В мае сезонно снизились цены на перец, помидоры, огурцы и зелень. Это произошло за счет увеличения на рынке предложения как отечественной, так и импортной продукции.

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Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число восьми регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 2,33 млрд рублей.

Всего федеральные власти списывают долги на общую сумму 48,1 млрд рублей. Наибольшую сумму спишут Московской области — 30,48 млрд рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 5,62 млрд рублей. На третьем — Нижегородская область, которой простят 4,91 млрд рублей. Кроме того, в список вошли Волгоградская, Новгородская, Рязанская и Челябинская области.

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В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Автор: Юлия Данилова

Объём валового сбора лекарственных трав в Сибирском федеральном округе в 2026 году может вырасти на 8 % до 3,1 тысяч тонн. Об этом заявили эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка. Для сравнения, 2025 году сбор составил 2,82 тысяч тонн. В стране в целом было заготовлено 6,66 тысяч тонн (рост на 22,3% к 2024 году). На Сибирь уже приходится 43,2 % от всего объёма лекарственных трав, собранных в стране.

— Вскоре каждая вторая пачка лекарственного чая или настойки в России может быть произведена из лекарственных трав, выращенных в Сибири. Реализация инвестиционных проектов в этом направлении позволит нарастить объёмы производства и увеличить экспорт, — уверен Олег Князьков, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

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Рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция по итогам мая в Новосибирской области составила 5,6%. В целом по стране цены за год выросли меньше — на 5,3%, говорится в обзоре, представленном пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ.

При этом рост цен сдерживало сезонное удешевление тепличных овощей и зелени. Это связано с сокращением расходов на их производство, а также поступлением в регион фруктов и овощей нового урожая. Цены на плодоовощную продукцию в этом году в целом на 6% меньше, чем годом ранее. Эксперты Сибирского ГУ ЦБ констатируют, что в мае также подешевела молочная продукция. Наиболее серьезное снижение было замечено по маслу — на 10% к уровню 2025 года, до 1109 рублей за кг.

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В Сибири работают более 1700 компаний с китайским участием

Автор: Юлия Данилова

На начало 2026 года в регионах Сибири были зарегистрированы 1717 российских компаний с участием собственников из Китая. За 5 лет, с 2022 года, количество китайских игроков на сибирском бизнес-поле выросло на 21,51% — до 304 компаний. Об этом говорится в статистической подборке, подготовленной экспертами «Контур.Фокус» по запросу Infopro54.

— В подборке рассматриваются российские юридические лица с участием собственников из Китая по СФО. Собственниками из Китая могут выступать как юридические, зарегистрированные в Китае, так и физические лица. Что касается юрлиц, то здесь страна их регистрации точно известна, а по физлицам данных о гражданстве нет. Так что мы отбирали китайских собственников по данным их ФИО — по типичным китайским фамилиям и структуре имени. Поэтому есть незначительная вероятность, что список может быть неполным, — отметили эксперты «Контур.Фокус».

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