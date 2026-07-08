Собственные доходы Новосибирской области оказались ниже плана

По итогам первого полугодия 2026 года областной бюджет Новосибирской области сохранил положительную динамику по основным макроэкономическим показателям, однако темпы прироста собственных доходов оказались ниже запланированных.

По данным регионального Минфина, с начала 2026 года в областную казну поступило 44,2% от годового плана в 326,8 млрд рублей. Общий объем доходов составил 144,4 млрд рублей (за июнь поступило 28,7 млрд рублей). Для сравнения: в первом полугодии 2025 года поступление составило 132,8 млрд рублей, или 40,2% от утвержденного плана. В абсолютных цифрах доходы выросли на 11,6 млрд рублей. Исполнение годового плана увеличилось с 40,2% до 44,2% (прирост на 4 процентных пункта). Однако годовой план на 2026 год был утвержден на 3,6 млрд рублей ниже, чем в 2025-м.

Собственные налоговые и неналоговые доходы региона за шесть месяцев 2026 года достигли 132,6 млрд рублей, что составляет 44,2% от годового плана в 300,1 млрд рублей. В 2025 году этот показатель был ниже — 119,9 млрд рублей (39,6% от плана 302,9 млрд). Несмотря на прирост в деньгах (+12,7 млрд рублей), регион столкнулся со снижением темпов роста. Годовой темп прироста собственных доходов в 2026 году сложился на уровне 107,7%, что существенно ниже прогнозного темпа в 110,4%. В прошлом году разрыв между фактом (103%) и прогнозом (115,1%) был еще более значительным.

Основной прирост в структуре поступлений обеспечили традиционные бюджетообразующие налоги. Лидером по объему стал налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 46,6 млрд рублей, что на 8,3 млрд больше, чем в первом полугодии 2025 года (38,3 млрд). Налог на прибыль организаций также показал рост — с 32,6 млрд до 37,7 млрд рублей. Увеличились поступления по налогам на совокупный доход (с 15,3 млрд до 16 млрд) и акцизам на алкоголь (с 9,8 млрд до 10,3 млрд).

Однако аналитики фиксируют и зоны напряжения. Акцизы на нефтепродукты выросли с 5,6 до 6,7 млрд рублей, однако их доля в структуре доходов сокращается из-за более быстрого роста других налогов. Кроме того, в отчете за полугодие 2026 года не отражены поступления по налогу на имущество организаций и транспортному налогу — эти выплаты традиционно носят сезонный характер и проходят во втором полугодии.

В расходной части бюджета ситуация выглядит более сбалансированно. За первое полугодие 2026 года кассовое исполнение за счет собственных ресурсов составило 47,1% от годового плана в 347,5 млрд рублей. Годом ранее расходы исполнены на 43,6% от плана в 346 млрд. Приоритеты трат не изменились: основные средства направляются на зарплатосодержащие статьи, меры социальной поддержки граждан (МСП) и субсидирование государственных учреждений (ГАУ и ГБУ).

Ранее редакция сообщала, что Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам.