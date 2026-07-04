Мошенники охотятся на абитуриентов: как не стать жертвой фейковых сообществ вузов — объяснили новосибирцам

В период приемной кампании мошенники массово копируют группы вузов в соцсетях и мессенджерах. Фейковые сообщества выглядят убедительно: в них публикуют новости, фото, администраторы оперативно отвечают на вопросы. Абитуриентов под разными предлогами перенаправляют на поддельные сайты, чтобы похитить персональные данные, в том числе учётные записи на «Госуслугах».

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, период поступления привлекателен для мошенников из‑за стресса абитуриентов и их родителей — злоумышленники эксплуатируют их желание быстрее решить вопрос. Современные схемы отличаются высокой проработкой: используется символика вузов, дублируются публикации, применяется ИИ для ответов.

Ключевые признаки мошенничества, на которые указал депутат: просьбы перейти по сторонней ссылке, авторизоваться через неизвестный сайт, сообщить код из SMS или предоставить данные учётной записи.

— Ни один вуз не запрашивает подобную информацию через соцсети или мессенджеры, — подчеркнул Немкин.

Эксперт рекомендует изучать информацию о поступлении только на официальных сайтах вузов и в верифицированных аккаунтах. При сомнениях он советует обращаться напрямую в приёмные комиссии по контактам с официальных ресурсов.

Компрометация аккаунта на «Госуслугах» грозит серьёзными последствиями — от оформления документов до доступа к финансовым сервисам. Поэтому важно соблюдать цифровую гигиену и не принимать поспешных решений под давлением срочности.

Ранее редакция сообщала о том, что приемная кампания стартовала в вузах Новосибирска.