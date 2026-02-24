Поиск здесь...
Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В январе только кинотеатры региона собрали на показах более 300 млн рублей

В январе 2026 года по сравнению с прошлым месяцем в Новосибирской области выросли цены на услуги организаций культуры. При этом заметно подорожали билеты в кино. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом по стране поток зрителей в кинотеатры на новогодних праздниках вырос по сравнению с прошлым годом на 49%.

— Кинотеатры вынуждены конкурировать не только друг с другом, но и с онлайн-платформами. Однако кинотеатры могут завлечь зрителей «сильными» кинопремьерами. За них люди готовы заплатить больше, —  констатировал заместитель начальника Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко.

По сравнению с январем 2025 года цены на услуги организаций культуры в целом в регионе в январе 2026 повысились на 14,06%.

— Поток зрителей в январе вырос, что позволило кинотеатрам компенсировать увеличение расходов на аренду помещений, электроэнергию, зарплаты работникам, расширение репертуара, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

Напомним, только за новое кино для детей на новогодних каникулах жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей. Средняя цена одного билета на январские кинопоказы составляла 636 рублей. Это выше среднего общероссийского показателя на 100 рублей.

В целом за январь, по данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, сборы за 20 фильмов, которые шли в кинотеатрах Новосибирской области, составили более 300 млн рублей. В топах просмотра «Чебурашка 2» (134 млн), «Простоквашино» (59 млн), «Буратино» (53 млн), «Горничная» (18,4 млн), «Три богатыря и свет клином» (8,5 млн)*.

В целом, по данным Сибирского ГУ ЦБ, в январе цены в Новосибирской области выросли на 1,6%. Годовая инфляция в регионе составила 6,1%.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%. Самый существенный всплеск традиционно приходится на январские каникулы. 

*Детские фильмы возраст 6+, «Горничная» — 18+.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : рост цен Кинотеатры Новосибирска кино инфляция

