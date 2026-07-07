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Недвижимость

Застройщик выделил 300 млн рублей на переселение по КРТ в Горно-Алтайске

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В рамках проекта запланировано строительство четырех очередей жилья общей площадью около 70 тысяч квадратных метров

Девелоперская компания Брусника подходит к завершению первой стадии переселения жителей в Горно-Алтайске. На выделенном участке размером 6,5 гектаров, расположенном у реки Маймы, в рамках договора о комплексном освоении территории возводится жилой комплекс «Амаду».

Процесс переселения осуществляется поэтапно. К 1 июля нынешнего года застройщик уже обеспечил жильем 18 из 20 запланированных домохозяйств. Выкуп оставшихся двух объектов намечен на середину лета. Суммарный объем выплат компенсаций превысил 300 миллионов рублей. Второй этап охватывает 15 домохозяйств, два из которых уже расселены. Полное завершение этого этапа ожидается до конца 2026 года.

В рамках проекта запланировано строительство четырех очередей жилья общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. По условиям соглашения о комплексном развитии территории (КРТ), застройщик безвозмездно передаст городу 21 квартиру и построит детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников. Часть квартир будет сдана с полной отделкой, что позволит новоселам заселиться сразу, минуя этап ремонта.

Борис Зырянов, директор проекта Брусники в Горно-Алтайске, отметил, что первый проект в Республике Алтай послужит начальной точкой для знакомства с уникальной природой Горного Алтая, открывая доступ к его величественным горам, живописным долинам, стремительным рекам и кристально чистым озерам. Учитывая текущие тенденции перераспределения туристических потоков внутри страны, это приобретает особое значение. Экспертные оценки свидетельствуют, что Алтай ежегодно может привлекать до 3–4 миллионов россиян, ищущих альтернативу зарубежным поездкам и популярным южным курортам России.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Новосибирск Сибирь Новосибирск

Теги : Брусника

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Обманутыми дольщиками оказались уже 550 семей из Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области насчитывается уже 550 семей, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Эта цифра была озвучена на круглом столе, посвященном защите прав обманутых участников ИЖС, который прошел в регионе с участием инициативных групп, представителей регионального Минстроя и депутатов Заксобрания. При этом в целом по стране общее число таких пострадавших превышает 20 тысяч, и, как отметил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов, реальной помощи от государства люди пока не получают.

Ситуация усугубляется тем, что большинство обманутых семей — это те, кто взял льготные ипотечные кредиты, в том числе семейную или сельскую ипотеку. Общая сумма выданных на эти цели средств в Новосибирской области составляет 1,6 млрд рублей. В итоге люди остались и без построенного жилья, и с огромными долгами перед банками, которые не идут навстречу и не пролонгируют льготные ставки, несмотря на рекомендации Центробанка.

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В Новосибирске утвердили планировку территории с выходом на будущий Ельцовский мост

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории в Железнодорожном и Заельцовском районах, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской и береговой линией Оби. Документ запускает комплексное развитие участка площадью 378,53 га. Как результат население этой части города к 2030 году вырастет с 14 до 50,7 тыс. человек.

Утвержденный проект предполагает полную трансформацию правобережной территории. Вместо частного сектора и промышленных зон здесь появятся кварталы смешанной этажности, обеспеченные социальной инфраструктурой. Общий объем жилищного фонда увеличится в 3,4 раза — с 444 тыс. до 1,52 млн кв. м. При этом под снос пойдут 82 тыс. кв. м существующего жилья, в том числе 72,3 тыс. кв. м индивидуальных домов.

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Лето — время для переезда. Выгода на готовые квартиры в Новосибирске до 2 700 000 рублей*

Почему стоит приобрести квартиру в готовой новостройке. Несколько советов от ГК «Расцветай»:

У ГК «Расцветай» широкий ассортимент квартир в сданных домах на любой вкус и кошелек. Квартиры в разных районах Новосибирска, недалеко от метро, в эколокациях, рядом с лесными массивами, на берегу Оби и с современной инфраструктурой. Выбор за вами!

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Новосибирские застройщики сократили запуск новых проектов

Автор: Юлия Данилова

Объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в первой половине 2026 года в Новосибирске упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Застройщики региона вывели на рынок 478 тысяч кв метров жилья, тогда как годом ранее — 585 тысяч.

По этому показателю Новосибирск находится на 6 месте среди 17 городов-миллионников. Больше всего запуск новых проектов просел в Воронеже — на 76%. Далее идут Красноярск (44%), Тюмень (30%), Москва (27%), Нижний Новгород (25%), после Новосибирска идет Казань (6%).

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Новосибирцы не зарегистрировали права собственности на 14 тысяч объектов

Автор: Юлия Данилова

Управление ФНС по Новосибирской области выявило факты продолжительного отсутствия регистрации прав собственности на объекты недвижимости застройщиками и участниками долевого строительства. О этом говорился в ответе на запрос редакции Infopro54 из пресс-службы областной налоговой.

— По информации, полученной из регионального управления Росреестра, за последние три года на кадастровый учет в регионе поставлен 561 многоквартирный дом, в которых отсутствует регистрация права собственности на 13 тысяч жилых и нежилых объектов. Кроме того, за этот же период на кадастровый учет поставлены 29 нежилых зданий, в которых отсутствует регистрация права собственности на 1 тысячу нежилых помещений, — заявили в налоговой.

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«Цены и вверх, и вниз»: офисный рынок Новосибирска расслаивается

Автор: Юлия Данилова

По итогам июня самым ликвидным продуктом на офисном рынке Новосибирска стали объекты с ремонтом, нормальной инженерией, парковкой и доступностью метро. Малый бизнес чаще всего интересовался офисами площадью 30-60 кв.м. Устойчивый спрос был на лоты 100-300 кв.м, а в сильной локации — 300-400 кв.м. Об этом говорится в исследовании рынка, проведенном компанией «Назаров».

— Крупные блоки остаются противоречивым сегментом. С одной стороны, качественные офисы площадью 500+ кв.м и 500-1000 кв.м остаются дефицитными. С другой — решение по ним принимается дольше, а компании чаще считают сценарии сокращения или перераспределения площади, — констатирует директор и основатель компании Александр Назаров.

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