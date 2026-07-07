Застройщик выделил 300 млн рублей на переселение по КРТ в Горно-Алтайске

Девелоперская компания Брусника подходит к завершению первой стадии переселения жителей в Горно-Алтайске. На выделенном участке размером 6,5 гектаров, расположенном у реки Маймы, в рамках договора о комплексном освоении территории возводится жилой комплекс «Амаду».

Процесс переселения осуществляется поэтапно. К 1 июля нынешнего года застройщик уже обеспечил жильем 18 из 20 запланированных домохозяйств. Выкуп оставшихся двух объектов намечен на середину лета. Суммарный объем выплат компенсаций превысил 300 миллионов рублей. Второй этап охватывает 15 домохозяйств, два из которых уже расселены. Полное завершение этого этапа ожидается до конца 2026 года.

В рамках проекта запланировано строительство четырех очередей жилья общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. По условиям соглашения о комплексном развитии территории (КРТ), застройщик безвозмездно передаст городу 21 квартиру и построит детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников. Часть квартир будет сдана с полной отделкой, что позволит новоселам заселиться сразу, минуя этап ремонта.

Борис Зырянов, директор проекта Брусники в Горно-Алтайске, отметил, что первый проект в Республике Алтай послужит начальной точкой для знакомства с уникальной природой Горного Алтая, открывая доступ к его величественным горам, живописным долинам, стремительным рекам и кристально чистым озерам. Учитывая текущие тенденции перераспределения туристических потоков внутри страны, это приобретает особое значение. Экспертные оценки свидетельствуют, что Алтай ежегодно может привлекать до 3–4 миллионов россиян, ищущих альтернативу зарубежным поездкам и популярным южным курортам России.