Улица Ленина в центре Новосибирска на неделю станет пешеходной из-за Дня города

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления об ограничении движения транспорта в период подготовки и празднования Дня города в 2026 году. Документ размещен на официальном сайте городской администрации.

Согласно проекту, с 23 июня по 1 июля центральная улица Ленина будет полностью закрыта для автомобилей, автобусов и средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Движение перекроют на участке от площади Ленина до улицы Советской.

— С 6.00 час. 23.06.2026 до 9.00 час. 01.07.2026 по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской, — говорится в документе.

Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 28 июня. В этот день вводится еще около двух десятков временных ограничений. В частности, перекроют Красный проспект от Советской до Гоголя, улицы Романова, Потанинскую, Ядринцевскую, Трудовую, Орджоникидзе, Вокзальную магистраль (кроме пассажирского транспорта), Депутатскую, Щетинкина, Максима Горького и Чаплыгина.

Также 28 июня с 13:00 до 23:30 при ухудшении дорожной ситуации оперативный штаб УМВД может принять решение о перекрытии Октябрьского моста и участка Большевистской, отмечается в документе.

Напомним, улица Ленина в Новосибирске периодически превращается в пешеходную зону во время проведения крупных городских праздников, ярмарок и фестивалей. При этом в городе продолжаются споры о том, стоит ли сделать ее пешеходной на постоянной основе. Разные эксперты и группы жителей предлагают как полностью закрыть улицу для машин, так и сохранить текущий режим движения.

Ранее редакция сообщала о том, что летом 2026 года улица Ленина превратится в фестивальную площадку, а проект ее возможной пешеходной версии планируется выбрать через творческий конкурс.