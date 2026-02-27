Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Мэрия Новосибирска планирует провести конкурс архитекторов для выбора варианта пешеходизации улицы Ленина. Прошлым летом конкурс на обновление дизайн-проекта приостановили из-за необходимости скорректировать техническое задание. Однако повторный тендер на создание транзитно-рекреационной зоны так и не был объявлен.

В городской администрации пояснили, что сейчас обсуждают проведение архитектурного конкурса.

— Цель мероприятия — поиск наилучшего варианта по благоустройству. В случае положительного решения о проведении конкурса будет запланировано публичное представление и обсуждение работ конкурсантов, — рассказала в департаменте строительства и архитектуры Новосибирским новостям.

Пешеходная зона может протянуться от Красного проспекта до улицы Урицкого. На крупные праздники её будут расширять до площади Ленина и улицы Советской.

Напомним, движение по улице Ленина возобновили 11 февраля. До этого она была закрыта для машин из-за подготовки к новогодним праздникам. Теперь от площади Ленина до Советской можно гулять пешком.

Напомним, осенью прошлого года начались масштабные работы по обновлению территории, прилегающей к Новосибирскому областному театру кукол. Полная реализация масштабного проекта запланирована к июню 2026 года. В новом образе площадка станет «пробой пера» в обустройстве пешеходной улицы Ленина, отмечали архитекторы.

Ранее редакция приводила комментарий мэра Новосибирска о том, что муниципалитет заинтересован в создании такой локации в центре города.