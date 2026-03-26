Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Город Культура Общество

Летом улица Ленина в Новосибирске превратится в фестивальную площадку

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В июле здесь пройдет форум «Дикоросы»

В летний сезон 2026 года ключевым событием в туристической жизни Новосибирской области станет трансформированный форум «Дикоросы». Впервые он пройдет не в загородном формате, а в самом центре Новосибирска — на улице Ленина. С 9 по 12 июля центральная магистраль будет полностью перекрыта, превратившись в интерактивную площадку. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

— Форум будет совмещен с мероприятиями под федеральным брендом «Путешествуй». Улица Ленина будет перекрыта. Ключевая особенность изменений и трансформации этого форума — большое мероприятие, которое будет интересно и гостям из других регионов, и жителям Новосибирской области, — рассказала замминистра.

В программе — презентации туристических возможностей регионов России, гастрономические показы, выступления локальных производителей. Организаторы ожидают, что новый формат привлечет десятки тысяч посетителей.

Помимо «Дикоросов», летний календарь региона включает уже полюбившиеся события. Среди них фестиваль «Огни Сибири», собирающий сотни тысяч гостей, международный фестиваль «Ветер Сибири», авиашоу, «Ночь музеев», форум «Технопром», а также «Княжий двор». Все эти мероприятия, по словам спикера, работают на привлечение туристов из разных регионов страны и формируют устойчивый интерес к области.

Напомним, эксперты прогнозировали, что в 2026 году объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области. 

18+

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Город Культура Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : фестивали Новосибирска улица Ленина Индустрия развлечений

417
0
0
Предыдущая статья
На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар
Следующая статья
В Новосибирске в ларьках у ГБШ покупателям не показывают ветсправки на мясо

В Новосибирске в ларьках у ГБШ покупателям не показывают ветсправки на мясо

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска на фоне истории с пастереллезом, изъятия скота и сокращения поставок на рынки местной говядины обратили внимание на то, как ведется торговля мясом рядом с Гусинобродским шоссе, на трамвайном кольце на улице Волочаевской. Они сообщают, что покупателям здесь не показывают ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на мясо. Редакция Infopro54 решила это проверить.

По словам местных жителей, когда мясные ряды на крупных городских рынках опустели, на трамвайном кольце на Волочаевской бойко шла торговля мясом не только в многочисленных ларьках, но и с машин.

Читать полностью

На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Автор: Юлия Данилова

Сегодня утром площадь Маркса затянуло черным дымом. Возгорание произошло на внутреннем дворе строящегося комплекса апартаментов «Аэрон».

Судя по комментариям очевидцев, на стройке горят бытовые вагончики. На месте работает пожарный расчет.

Читать полностью

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Автор: Юлия Данилова

В ходе обсуждения ситуации с уборкой снега и подготовкой к прохождению паводка на мартовской сессии горсовета депутаты обозначили проблемы, которые возникли у них на округах в самых разных районах города.

После наступления плюсовых температур для жителей частного сектора крайне актуальным стал вопрос расчистки улиц. Растаявший снег привел к тому, что по дорогам невозможно проехать, не только личному транспорту, но и спецмашинам. Депутат Андрей Шамалёв сообщил, что в Заельцовском районе мусор не вывозят из частного сектора уже почти две недели, так как из-за снежной каши на улицах застревает техника «Спецавтохозяйства».

Читать полностью

ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера

Автор: Артем Рязанов

Вячеслав Комков, 39-летний бывший футболист «Чкаловца-Олимпика» (Новосибирск) и «Иртыша» (Омск), назначен главным тренером ФК «Сибирь». Об этом объявила пресс-служба клуба.

Комков занял место Виктора Тренева, с которым команда прекратила сотрудничество. Вместе с Треневым ФК «Сибирь» покинул тренер вратарей Виталий Пьянченко.

Читать полностью

«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Автор: Артем Рязанов

На сайте ФАС России появились разъяснения в ответ на консолидированный межассационный запрос к федеральным органам власти, инициированный АКАР (Ассоциацией коммуникационных агентств России).

В ведомстве заявили, что правила размещения рекламы в Telegram и YouTube начнут действовать только к концу 2026 года.

Читать полностью

За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

Автор: Артем Рязанов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона советует новосибирским водителям внимательно следить за погодой и своевременно переходить на летнюю резину.

Оптимальная температура для перехода — от +5 до +7°C. При таких условиях зимние шины начинают утрачивать свои качества и быстрее изнашиваются, в то время как летние шины демонстрируют лучшее сцепление с дорогой, быстрый тормозной путь как на сухой, так и на мокрой трассе, а также улучшенную управляемость и снижение расхода топлива.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности