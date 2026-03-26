Летом улица Ленина в Новосибирске превратится в фестивальную площадку

В летний сезон 2026 года ключевым событием в туристической жизни Новосибирской области станет трансформированный форум «Дикоросы». Впервые он пройдет не в загородном формате, а в самом центре Новосибирска — на улице Ленина. С 9 по 12 июля центральная магистраль будет полностью перекрыта, превратившись в интерактивную площадку. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

— Форум будет совмещен с мероприятиями под федеральным брендом «Путешествуй». Улица Ленина будет перекрыта. Ключевая особенность изменений и трансформации этого форума — большое мероприятие, которое будет интересно и гостям из других регионов, и жителям Новосибирской области, — рассказала замминистра.

В программе — презентации туристических возможностей регионов России, гастрономические показы, выступления локальных производителей. Организаторы ожидают, что новый формат привлечет десятки тысяч посетителей.

Помимо «Дикоросов», летний календарь региона включает уже полюбившиеся события. Среди них фестиваль «Огни Сибири», собирающий сотни тысяч гостей, международный фестиваль «Ветер Сибири», авиашоу, «Ночь музеев», форум «Технопром», а также «Княжий двор». Все эти мероприятия, по словам спикера, работают на привлечение туристов из разных регионов страны и формируют устойчивый интерес к области.

Напомним, эксперты прогнозировали, что в 2026 году объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей.

