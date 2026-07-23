В Новосибирске впервые применили новые штрафы за срыв благоустройства

В Ленинском районе Новосибирска составлен первый протокол по обновленным правилам благоустройства. Нарушителем стала компания ООО «НТСК», не уложившаяся в сроки восстановления объектов на улице Римского-Корсакова. Документы уже переданы на рассмотрение в административную комиссию.

По информации мэрии, на участке от дома № 8 до № 22 по улице Римского-Корсакова проводилась реконструкция теплотрассы. Подрядчик успел заасфальтировать тротуары у переходов, смонтировать бордюры до улицы Титова, подготовить основание для укладки асфальта на заездах и отсыпать газоны. Однако из-за возникших финансовых трудностей работы были остановлены, что является нарушением контрактных обязательств.

— Наша цель — не пополнить бюджет штрафами, а добиться, чтобы город после вскрышных работ приводили в порядок оперативно и без лишних напоминаний. Правила уже действуют: сроки сорваны на Римского-Корсакова и Немировича-Данченко — значит, будет протокол по закону. Для жителей это гарантия, что ямы и траншеи не задержатся во дворах надолго, — прокомментировал мэр Максим Кудрявцев.

Аналогичная ситуация сложилась и на Немировича-Данченко, 106. Здесь подрядчик не выполнил техническое перевооружение теплотрассы в установленный срок (работы должны были завершиться еще в сентябре 2024 года). За игнорирование предписания мэрии суд уже признал компанию виновной и назначил штраф за повторное нарушение.

При этом в мэрии отметили, что в настоящий момент подрядчик уже устраняет последствия: асфальтирует тротуары на Немировича-Данченко (от дома №108 до №116) и восстановил проезжую часть на перекрестке с улицей Сибиряков-Гвардейцев.

Напомним, что 25 июня 2026 года в регионе вступили в силу повышенные штрафы за затягивание сроков земляных работ. Поправки в закон единогласно одобрили депутаты Заксобрания. Теперь физические лица заплатят от 2 до 5 тыс. рублей, должностные — от 25 до 40 тыс., а юридические (как в случае с «НТСК») — от 150 до 300 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запускают штаб, отвечающий за архитектурный облик города.