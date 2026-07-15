Александр Добряк возглавил управление мировых судей Новосибирской области

В управлении по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области произошла смена руководителя. Временно исполняющим обязанности начальника ведомства с 1 июля назначен Александр Добряк. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого же управления. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Предыдущий руководитель, Александр Артёменко, возглавлявший управление с 2019 года, покинул свой пост. О причинах его ухода официально не сообщалось.

В новой должности Александру Добряку предстоит обеспечивать работу ведомства до тех пор, пока региональные власти не утвердят кандидатуру постоянного начальника. Он имеет опыт работы в структурах, обеспечивающих деятельность судебной системы, и ранее неоднократно участвовал в мероприятиях, направленных на развитие кадрового потенциала ведомства.

Ранее редакция сообщала, что на должность заместителя руководителя Главного управления управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — заместителя главного судебного пристава Новосибирской области был назначен подполковник внутренней службы Иван Пожидаев.