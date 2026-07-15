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Власть Отставки и назначения

Александр Добряк возглавил управление мировых судей Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

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Смена руководства в ведомстве произошла после ухода Александра Артёменко

В управлении по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области произошла смена руководителя. Временно исполняющим обязанности начальника ведомства с 1 июля назначен Александр Добряк. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого же управления. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Предыдущий руководитель, Александр Артёменко, возглавлявший управление с 2019 года, покинул свой пост. О причинах его ухода официально не сообщалось.

В новой должности Александру Добряку предстоит обеспечивать работу ведомства до тех пор, пока региональные власти не утвердят кандидатуру постоянного начальника. Он имеет опыт работы в структурах, обеспечивающих деятельность судебной системы, и ранее неоднократно участвовал в мероприятиях, направленных на развитие кадрового потенциала ведомства.

Ранее редакция сообщала, что на должность заместителя руководителя Главного управления управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — заместителя главного судебного пристава Новосибирской области был назначен подполковник внутренней службы Иван Пожидаев.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирская область

Теги : управление мировых судей назначение госслужба

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Между двух огней: советник главы СО РАН объяснил почему Валентин Пармон не ответил прокуратуре

Автор: Юлия Данилова

В Советском районном суде Новосибирска 14 июля завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

Советник главы СО РАН, отвечающий за взаимодействие отделения с ДНР и историческими территориями, Андрей Бударин, объяснил Infopro54 почему председатель СО РАН Валентин Пармон не смог ответить на запрос прокуратуры и предоставить необходимые документы: у него затребовали информацию, не подлежащую разглашению.

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Режим повышенной готовности из-за обрушившегося коллектора ввели в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о мерах в связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Горский микрорайон, 10. Органы управления и силы городского звена переведены в режим «Повышенная готовность». МУП «Горводоканал» поручено оперативно принимать все необходимые меры по ликвидации аварийной ситуации, выполнять ремонтно-восстановительные работы, соблюдая меры безопасности в месте проведения работ, сообщили в муниципалитете.

По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, в настоящее время на участке обвала идет монтаж металлических укреплений:

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Суд кассации не вернул жилье семье академика Асеева

Автор: Оксана Мочалова

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал семье новосибирского академика Александра Асеева в пересмотре решения по иску о возврате квартиры, пожертвованной Сибирскому отделению РАН. Как сообщил источник издания «Прецедент», кассационная инстанция рассмотрела жалобу за одно заседание и постановила оставить ранее вынесенный судебный акт без изменения. Супруги Асеевы настаивали на отмене договора дарения, заключенного еще в 2015 году, однако все инстанции, включая кассацию, оставили их требования без удовлетворения.

Изначально семья Асеевых получила служебный коттедж на улице Мальцева, который позже был приватизирован на дочь ученого. Взамен этого имущества чета передала в дар СО РАН свою четырехкомнатную квартиру. Однако в 2023 году суд признал приватизацию коттеджа незаконной, отменил ее, а сам дом вернул в федеральную собственность, приговорив академика к условному сроку и штрафу. После этого супруги попытались вернуть пожертвованную квартиру, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно судьбы коттеджа.

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Новосибирский нефтетрейдер оценил инициативу с мини-НПЗ

Автор: Артем Рязанов

Регионы России, включая Новосибирскую область, сталкиваются с трудностями в поставках нефтепродуктов. На этом фоне губернаторы предложили развивать сеть мини‑НПЗ — инициатива получила поддержку президента. Однако, по мнению руководителя отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергея Лацких, реализация таких проектов сопряжена с рядом проблем.

Во‑первых, подключение к магистральным трубопроводам «Транснефти». Лацких пояснил, что без доступа к трубопроводной инфраструктуре стабильная работа мини‑НПЗ практически невозможна. Если мини-НПЗ будут размещены на удалённых площадках, то логистика станет ещё дороже.

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Подачу воды ограничат в Ленинском и Кировском районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске продолжаются мероприятия по устранению дефекта на коммуникациях Горводоканала. В круглосуточном режиме работает специализированная техника и сотрудники служб городского хозяйства. По сообщению начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, для полного устранения аварии принято решение понизить давление воды в Ленинском, Кировском районах и на ВАСХНИЛе.

— Вода будет только у потребителей на первых этажах. Уважаемые жители, приносим свои извинения и просим потерпеть, — отметил он.

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Маркировку частных клиник планируют ввести в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В России планируют внедрить маркировку частных медицинских учреждений. Пилотный проект запустят в Москве, сообщил Михаил Дубин, глава Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

На входе в частные клиники планируется размещать наклейки с QR-кодом. По этому коду можно будет получить доступ к цифровой карточке учреждения. В ней будет указана информация о действующей медицинской лицензии, регистрации в системе «Честный знак» и операциях с лекарствами за последние месяцы. Это позволит пациентам быстро узнать статус клиники и снизить риски обращения в недобросовестные медицинские учреждения.

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