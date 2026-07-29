В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов

В Новосибирске утвержден новый перечень из 387 многоквартирных домов, которые официально признаны аварийными и подлежат расселению и сносу. Мэрия опубликовала соответствующий проект постановления, вносящий изменения в действующий список аварийного жилья. В обновленный перечень вошли адреса в разных районах города: на улицах Автогенной, Аренского, Бурденко, Добролюбова, Полярной, Портовой, Солидарности, а также на Бердском шоссе, Старом шоссе и других.

Расселение этих домов ведется в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище». Сроки переселения жителей в проекте постановления не уточняются.

Проблема аварийного жилья в Новосибирске остается острой. По данным на июль 2026 года, в городе насчитывалось 437 домов площадью 152 тысячи квадратных метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится почти 4 тысячи квартир, где проживают около 10 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии.