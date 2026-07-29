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Власть Недвижимость Общество

В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов

Автор: Оксана Мочалова

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Сроки переселения жителей в проекте постановления не уточняются

В Новосибирске утвержден новый перечень из 387 многоквартирных домов, которые официально признаны аварийными и подлежат расселению и сносу. Мэрия опубликовала соответствующий проект постановления, вносящий изменения в действующий список аварийного жилья. В обновленный перечень вошли адреса в разных районах города: на улицах Автогенной, Аренского, Бурденко, Добролюбова, Полярной, Портовой, Солидарности, а также на Бердском шоссе, Старом шоссе и других.

Расселение этих домов ведется в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище». Сроки переселения жителей в проекте постановления не уточняются.

Проблема аварийного жилья в Новосибирске остается острой. По данным на июль 2026 года, в городе насчитывалось 437 домов площадью 152 тысячи квадратных метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится почти 4 тысячи квартир, где проживают около 10 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Власть Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : расселение недвижимость аварийные дома

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Когда двор становится парком развлечений: в эко-квартале «На Кедровой» открыли детскую площадку

В масштабном проекте известного новосибирского девелопера благоустройство для детей — это не просто типовая игровая зона, а целая экосистема, где продумана каждая деталь, чтобы маленькие новоселы росли творческими, активными и общительными.

Детскую площадку в эко-квартале «На Кедровой» по праву можно сравнить с целым парком развлечений, где комфортно юным новоселам разных возрастов. В большом современном игровом комплексе собраны разные фишки для детского досуга и активностей: песочницы, лабиринты, горки, скалодромы. Все территория игрового комплекса покрыта травмобезопасным прорезиненным покрытием, которое не только обеспечивает комфорт и защиту во время подвижных игр, но и эстетично вписывается в окружающую среду проекта.

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Вузы Новосибирска составили конкурсные списки на бюджет — до 98 человек на место

Автор: Мария Гарифуллина

Российские высшие учебные заведения 27 июля опубликовали конкурсные списки на бюджетные места на основном этапе. Редакция Infopro54 изучила конкурсные списки на бюджетные места в пяти вузах Новосибирска. Точные конкурсные цифры станут известны в августе после зачисления тех, у кого есть приоритетное право. Но и по предварительным данным можно сделать некоторые выводы об уровне конкуренции.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) на направлении «Лингвистика» зафиксирован конкурс 43 человека на место при 20 бюджетных местах. На «Прикладной математике и физике (инженерия)» — 39 человек на место. На «Экономику» — 29 заявлений на место, на «Менеджмент» — 31. На «Физике (функциональной и экспериментальной)» конкурс составил 8,5 человека на место.

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Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд признал законным выселение академика Александра Асеева и его семьи из ведомственного коттеджа в Академгородке. Апелляция отклонена, решение вступило в силу — теперь освобождением жилья займутся приставы.

Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

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Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

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В Академгородке отремонтируют 12 домов в границах достопримечательного места

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске согласован проект капитального ремонта общего имущества 12 многоквартирных домов в Советском районе. Все они расположены на территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Новосибирский Академгородок».

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанному в июле 2026 года, работы пройдут в домах по адресам: Морской проспект, 9, 15, 20, 28, 31, 40, 64, улица Академическая, 4, Детский проезд, 5 и 7, улица Жемчужная, 4 и 14. Проект разработан ООО «Центр Проект НСК» по заказу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

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Роспотребнадзор досрочно остановил смену в лагере под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области приняло решение о досрочном завершении третьей смены в детском лагере, расположенном на территории Искитимского района. Поводом для этого стали появившиеся в средствах массовой информации сведения о вспышке заболевания среди несовершеннолетних отдыхающих.

В ведомстве пояснили, что данная мера не является экстренной реакцией на случившееся, а носит исключительно профилактический характер. Основная цель — пресечь возможные риски и гарантировать безопасность детей в условиях летней оздоровительной кампании.

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