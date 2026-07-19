Ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области зафиксировано значительное снижение объёмов жилищного строительства. Общий объём введённого жилья составил 789 тысяч квадратных метров, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Циан, объём ИЖС сократился на 43%, что составило 415 тысяч квадратных метров введённого жилья.

— Сокращение объемов ИЖС в 2026 г. произошло по нескольким причинам, в том числе — стагнация в экономике, продолжение сложного перехода на эскроу-счета, сохранение высоких ставок по рыночной ипотеке в сочетании с ужесточением семейной, а также холодная и снежная зима 2025–2026», — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

Объём МКД уменьшился на 24%, достигнув 373 тысяч квадратных метров, введённых застройщиками.

При этом Новосибирская область продолжает лидировать на строительном рынке Сибири и входит в десятку лучших регионов по объёму многоквартирного строительства в стране.

В первом полугодии 2026 года общий объем введенного жилья в стране снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Введено было 42,8 миллиона квадратных метров против 52,2 миллиона в 2025 году. Это минимальный показатель с 2021 года.

Снижение произошло в основном из-за уменьшения индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В первом полугодии 2026 года оно составило 26,6 миллиона квадратных метров, что на 29% меньше, чем в 2025 году. Ввод многоквартирных домов (МКД) вырос на 9% по сравнению с 2025 годом, чему способствовала отмена моратория на штрафы за просрочку. Однако и этот показатель остается низким по сравнению со значениями 2021–2023 гг.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на ипотеку для ИЖС растет.