Минфин Новосибирской области выиграл киберспортивный турнир среди госучреждений

В Новосибирске завершился пятый Кубок Лиги учреждений — киберспортивного турнира для команд министерств, ведомств и государственных организаций. В текущем сезоне в соревнованиях участвуют 17 учреждений из разных регионов России.

В майском турнире по Counter-Strike 2 встретились команды нескольких новосибирских министерств и образовательных учреждений. Победителем стала команда Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области. Второе место заняла Инспекция государственного строительного надзора, третье — Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники.

Организаторами турнира выступили лига «Квазар» и Новосибирское отделение Федерации компьютерного спорта России.

— В 2026 году запланировано проведение 12 ежемесячных Кубков, а программу турнира может дополнится дисциплиной «Мир танков». Кроме того, мы расширяем географию проекта и приглашаем к участию команды из новых регионов страны, — рассказал президент лиги «Квазар» Павел Ревердатто корреспонденту Om1 Новосибирск.

Стоит отметить, что Новосибирская область находится в топ российских регионов по уровню развития искусственного интеллекта. В частности, в мае во время доклада у президента РФ глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в регионе примером для страны.

Ранее редакция сообщала о том, что эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу. Наступила эра прагматичного скепсиса, уверены новосибирские предприниматели.