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Минфин Новосибирской области выиграл киберспортивный турнир среди госучреждений

Автор: Юлия Данилова

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Участники состязались в дисциплине Counter-Strike 2

В Новосибирске завершился пятый Кубок Лиги учреждений — киберспортивного турнира для команд министерств, ведомств и государственных организаций. В текущем сезоне в соревнованиях участвуют 17 учреждений из разных регионов России.

В майском турнире по Counter-Strike 2 встретились команды нескольких новосибирских министерств и образовательных учреждений. Победителем стала команда Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области. Второе место заняла Инспекция государственного строительного надзора, третье — Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники.

Организаторами турнира выступили лига «Квазар» и Новосибирское отделение Федерации компьютерного спорта России.

— В 2026 году запланировано проведение 12 ежемесячных Кубков, а программу турнира может дополнится дисциплиной «Мир танков». Кроме того, мы расширяем географию проекта и приглашаем к участию команды из новых регионов страны, — рассказал президент лиги «Квазар» Павел Ревердатто корреспонденту Om1 Новосибирск.

Стоит отметить, что Новосибирская область находится в топ российских регионов по уровню развития искусственного интеллекта. В частности, в мае во время доклада у президента РФ глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в регионе примером для страны.

Ранее редакция сообщала о том, что эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу. Наступила эра прагматичного скепсиса, уверены новосибирские предприниматели. 

Фото: региональное отделение киберспортивной лиги «Квазар».

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Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : киберспорт

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— Киберарена — это комбинация 2 видов компьютерных и виртуальных миров. Это компьютерный клуб и vr-зона. Мы взяли 2 франшизы. 1 франшиза это киберспортивная франшиза компьютерных клубов CyberX и 2 франшиза — VR-клуб ZagaGame, — пояснил Швецов.

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В Новосибирске впервые пройдет киберспортивный турнир Киберпатриот QUAZAR

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске впервые пройдет соревнование по киберспорту «Киберпатриот QUAZAR». Призовой фонд составит 3 млн рублей. Об этом сообщает Минцифры региона.

Турнир будет проводится с 25 сентября 2023 года по 24 апреля 2024 года. Игры в которых будут бороться спортсмены: DOTA 2 и CS:GO. В турнире будут участвовать шесть регионов.

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В Новосибирске откроют отделение киберспорта

Новосибирская область станет одним из первых регионов, в котором появится отделение киберспорта — оно будет открыто региональным министерством физической культуры и спорта на базе ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». В рамках российского киберспорта — это один из первых примеров подобного сотрудничества национальной федерации с региональными спортивными структурами, уточнила пресс-служба правительства региона.

Отделение планируется открыть в начале марта. Тренировки основного состава, а также подготовка резерва сборной команды Новосибирской области, по утвержденным Министерством спорта Российской Федерации от 01 декабря 2021 годы федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта «компьютерный спорт», будут проходить в «СШОР по стрелковым видам спорта».

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Natus Vincere подписали Perfecto в состав CS:GO: что известно о новичке?

С этой командой он смог отобраться на мейджор StarLadder Berlin Major 2019, а в конце прошлого года выиграл турнир NEST Pro Series 2019, который проходил в Китае. Если верить hltv.org, у Perfecto солидный рейтинг — 1.25. Однако тут стоит разобраться, за что он его получил.

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— Николай, как вы думаете, вашу федеральную сеть секций робототехники «Лига Роботов» уже можно назвать эффективным бизнесом-проектом?

— Когда мы начинали в 2011 году, то для нас это был не бизнес. Будучи студентами, мы просто сами занимались робототехникой, пытались научиться и удивились, насколько огромным оказался на рынке спрос на людей, занимающихся чем-то конструктивным. Как только мы сделали нашего первого робота, нас начали «с руками отрывать», предлагать зарплаты в 200 тысяч рублей, переезд в Германию и США. Это был огромный соблазн — удержаться от таких предложений. Тогда же у нас появился огромный спрос — родители школьников нас в буквальном смысле слова начали атаковать с вопросами «как устроить к вам наших ребятишек». Мы пытались отнекиваться, ссылаясь на то, что не умеем заниматься с детьми. Не получилось. Сейчас наши первые ученики уже выросли в очень крутых инженеров, которые работают в крупных компаниях, автоматизируют КАМАЗы, БелАЗы, занимаются программированием в Яндексе и т.д.

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