В Новосибирской области дорожают все виды мяса

Сезон шашлыков в самом разгаре, а значит спрос на такие виды мяса, как курица и свинина, остается стабильно высоким. Параллельно с ростом потребительского спроса поднялись и цены на эту продукцию. После длительного снижения начала дорожать свинина, а курятина демонстрирует рекордный рост за последние полгода.

По данным Новосибирскстата, в июне 2026 года средняя стоимость одного килограмма мяса птицы составляла 230,04 рубля. Хотя в мае курятину можно было приобрести в среднем за 226,93 рубля. Получается, что за первый летний месяц мясо птицы подорожало на три рубля. Если же сравнивать с ценами декабря 2025 года, то разница будет более значительной. В конце прошлого года цена держалась на уровне 223,34 рубля. Так что за полгода стоимость возросла уже почти на семь рублей.

Сезонность — это не единственная причина, толкающая цены на курятину вверх. Ранее стало известно, что российские аграрии в июне 2026 года сократили производство птицы на убой на 5,8% по сравнению с 2025 годом. Этот факт также не мог не отразиться на стоимости конечного продукта.

Бескостная свинина, которую новосибирцы приобретают для приготовления мясных блюд, тоже за месяц прибавила в цене, став дороже на 2,3%. А с начала года она подорожала на 5 рублей, достигнув 410 рублей за килограмм. Одновременно подорожали сосиски и сардельки, но здесь рост скромнее — всего на 1,5%.

Поднимается в цене и баранина, которая прибавила 7% стоимости за месяц. Но больше всего выросла в цене говядина — с 741 рубля до 797 рублей за килограмм. Причина — последствия вспышки пастереллеза в регионе: весной 2026 года в пяти районах области был введён режим ЧС, проводилось изъятие скота. Это привело к сокращению поголовья КРС на 14,6% и, как следствие, к дефициту сырья и росту цен.

Ранее редакция сообщала о том, что продовольственные рынки Новосибирска снова стали торговать мясом, произведённым в районах области. Первые поставки после вынужденного перерыва состоялись в мае. К началу июня объём поставок практически восстановился до прежнего уровня.