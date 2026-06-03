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Общество

На рынки Новосибирска возобновили поставки мяса местного производства

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Почти три месяца фермерская говядина из районов области на рынки не завозились

Продовольственные рынки Новосибирска снова стали торговать мясом, произведённым в районах области. Первые поставки после вынужденного перерыва состоялись в мае. К началу июня объём поставок практически восстановился до прежнего уровня.

Говядина местного производства исчезла с новосибирских рынков 18 февраля: машины с мясом буквально одним днём перестали пускать в город. На тот момент информация о причинах внезапного запрета не публиковалась. Позже стало известно, что дело в борьбе с инфекционным заболеванием. Через месяц после прекращения поставок власти сообщили, что ещё 16 февраля в Новосибирской области был введён режим ЧС. В сельскохозяйственных предприятиях, в фермерских хозяйствах и на частных подворьях изымали и уничтожали скот. Официальная причина — пастереллёз.

Официально карантин действовал не во всех районах, но мясо на рынки не привозили и из тех районов, которые формально были свободны от опасного инфекционного заболевания. Часть мясных лавок и точек на рынках просто перестали работать, потому что им нечем было торговать. Продолжали работать те торговцы, которым удалось наладить поставки из других регионов: в Новосибирск привозили говядину из Кемеровской области и Хакасии. После снятия карантинных ограничений в Новосибирской области продукцию из других субъектов завозят в минимальном количестве.

— Мы снова вернулись к своим, местным, поставщикам и очень этому рады. Мясо из Новосибирской области и Алтая традиционно высокого качества, покупатели именно эту продукцию предпочитают. Из других регионов сейчас не возим мясо. В этом нет необходимости. К тому же на Кузбассе сейчас есть инфекционные проблемы и ограничения. По коллегам могу сказать, что с мясного рынка никто не ушёл, не закрылся. У кого-то был простой с февраля, но почти все возобновили работу, — рассказала Infopro54 индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Предприниматели, занимающиеся реализацией мяса, отмечают, что сейчас поставки возможны только с тех районов, где фермеры привозят скот на специальные площадки для убоя.

Ранее редакция рассказывала, когда смогут купить новый скот жители населённых пунктов, в которых действовали карантинные ограничения.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : пастереллез в Новосибирской области мясо карантин говядина

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