В России отменят домашние задания для первоклассников

Министерство просвещения приняло решение об отмене домашних заданий для учащихся первого класса. Информация об этом опубликована в официальном письме ведомства, которое цитирует ТАСС.

Основные изменения:

Полное исключение домашних заданий для первоклассников

Отмена нормы о допустимом времени выполнения заданий (ранее — не более одного часа)

Ранее педагоги имели право постепенно вводить домашние задания для первоклассников при условии, что на их выполнение уходило не более часа. Теперь эта практика будет прекращена.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в 2027 году планируется обновление образовательных стандартов для старших классов. Главное новшество — ученики получат возможность изучать все предметы на базовом уровне, тогда как ранее обязательным было углубленное изучение двух дисциплин.

Эти изменения направлены на оптимизацию учебной нагрузки и создание более комфортных условий для адаптации школьников к образовательному процессу.

Ранее редакция сообщала о том, что родители подали 17,5 тысяч заявлений в первые классы Новосибирска.