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Общество

В России отменят домашние задания для первоклассников

Автор: Артем Рязанов

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Ранее педагоги имели право постепенно вводить домашние задания для этой категории учеников при условии, что на их выполнение уходило не более часа

Министерство просвещения приняло решение об отмене домашних заданий для учащихся первого класса. Информация об этом опубликована в официальном письме ведомства, которое цитирует ТАСС.

Основные изменения:

  • Полное исключение домашних заданий для первоклассников
  • Отмена нормы о допустимом времени выполнения заданий (ранее — не более одного часа)

Ранее педагоги имели право постепенно вводить домашние задания для первоклассников при условии, что на их выполнение уходило не более часа. Теперь эта практика будет прекращена.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в 2027 году планируется обновление образовательных стандартов для старших классов. Главное новшество — ученики получат возможность изучать все предметы на базовом уровне, тогда как ранее обязательным было углубленное изучение двух дисциплин.

Эти изменения направлены на оптимизацию учебной нагрузки и создание более комфортных условий для адаптации школьников к образовательному процессу.

Ранее редакция сообщала о том, что родители подали 17,5 тысяч заявлений в первые классы Новосибирска.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : школа первый класс Домашнее задание

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В аэропорту Новосибирска задержаны 11 рейсов

В аэропорту Новосибирска задержаны 11 рейсов

Автор: Артем Рязанов

Утром 7 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво были внесены изменения в расписание.

Согласно информации с онлайн-табло, самолеты из Читы, Сианя (Китай), Нерюнгри, Благовещенска, Норильска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Ташкента, Краснодара и Владивостока задерживаются. Пассажирам из Владивостока придется ждать около часа. Самый значительный перенос рейса — у самолета из Краснодара, который прибудет с двухчасовым опозданием, в 20:45 (16:45 по московскому времени).

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Режим повышенной готовности из-за топливного кризиса: в Новосибирской области уменьшен лимит одной заправки до 30 литров бензина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Объявление об этом решении региональных властей было сделано поздним вечером 6 июля.

Губернатор Новосибирской области провёл заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. После этого заседания объявили о введении особого режима.

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В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 6 июля впервые была объявлена беспилотная опасность. Жителям Новосибирска поздним вечером начали приходить соответствующие сообщения от регионального главка МЧС.

— Беспилотная опасность! На территории Новосибирской области в 21:45 06.07.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место, — таким был текст сообщения.

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Беспилотники сбили над Омской областью

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в 16.40 губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своих каналах в соцсетях о беспилотной опасности в регионе.  В 18.15 глава региона заявил, что силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА.

— Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, —  предупредил Хоценко.

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Выдачу виз на Кипр возобновили в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

С 6 июля жители Новосибирска и области снова могут подавать документы на получение кипрской визы. Прием заявлений возобновился после того, как посольство Республики Кипр заключило новое соглашение с оператором визовых центров.

Напомним, что для въезда на Кипр гражданам России требуется либо национальная виза этой страны, либо действующая шенгенская виза. Новосибирск вошел в сеть визовых центров этой страны в конце 2025 года — новые пункты приема документов начали работать по всей России с 15 декабря. Тогда, наряду с сибирской столицей, центры открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Екатеринбурге. Однако в середине июня 2026 года их работа была приостановлена в связи с истечением срока действия договора между дипломатическим ведомством и компанией-оператором.

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Самое опасное место для купания в Новосибирске назвали в МЧС

Автор: Артем Рязанов

Котлован на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска снова стал самым опасным местом для отдыха у воды. За текущий купальный сезон там утонули уже двое человек.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в прошлом купальном сезоне в этом котловане утонули три человека, включая двух подростков. В МЧС отмечают, что обычно трагедии на воде происходят в разных местах, но котлован на Юго-Западном стал исключением: несчастные случаи там повторяются.

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