В аэропорту Новосибирска задержаны 11 рейсов

Утром 7 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво были внесены изменения в расписание.

Согласно информации с онлайн-табло, самолеты из Читы, Сианя (Китай), Нерюнгри, Благовещенска, Норильска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Ташкента, Краснодара и Владивостока задерживаются. Пассажирам из Владивостока придется ждать около часа. Самый значительный перенос рейса — у самолета из Краснодара, который прибудет с двухчасовым опозданием, в 20:45 (16:45 по московскому времени).

Также отменены рейсы из Омска, Братска и Барнаула, а также два рейса из Санкт-Петербурга. Вылеты в Уфу и два рейса в Санкт-Петербург также не состоятся.

Расписание нарушилось из-за временных мер безопасности, действовавших накануне вечером в регионе. В Новосибирской области подобные ограничения из-за беспилотной опасности ввели впервые. 6 июля в 21:45 по местному времени (17:45 мск) Росавиация временно остановила вылеты и прилеты в аэропорт Толмачёво. Уже через час ограничения сняли. В 23:30 (19:30 мск) система предупреждения о чрезвычайных ситуациях региона сообщила, что ситуация нормализовалась.

Небо над Сибирью было закрыто из-за событий в Омской области. По словам губернатора Виталия Хоценко, там впервые сбили беспилотники.

Ранее редакция сообщала о том, что аэропорт Толмачёво обслужил миллионного пассажира на международных рейсах.