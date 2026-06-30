Родители подали 17,5 тысяч заявлений в первые классы Новосибирска

Родители будущих первоклассников подали в школы Новосибирска уже более 17,5 тысячи заявлений. Эти данные прозвучали на оперативном совещании в мэрии, где обсудили ход приемной кампании на 2026/2027 учебный год. Подавляющее большинство заявок — свыше 16 тысяч — было отправлено через портал Госуслуг, еще 455 оформлены лично.

Напомним, первый этап записи, касающийся школ по месту прописки, завершается 30 июня. С 6 июля начнется второй этап: родители смогут подать заявления в учебные заведения других микрорайонов, если там останутся свободные места. В департаменте образования ожидают, что общее количество первоклассников в этом году достигнет примерно 20 тысяч.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, в некоторых микрорайонах города свободные места в школах уже закончились.

— Наиболее острыми сегодня остаются новые быстроразвивающиеся микрорайоны Новосибирска. Чистая Слобода, Европейский берег, Ясный берег, Инской, Просторный, Дивногорский, Плющихинский жилмассив, Новомарусино, район Педуниверситета и шестой микрорайон, — перечислил локации руководитель департамента.

Он добавил, что для детей из отдаленных районов, в том числе Новомарусино и Южно-Чемского, на текущий год в бюджете заложена транспортная доставка до школ. В мэрии заверили, что подвоз учеников будет организован в полном объеме, а в будущем проблему помогут решить новые школы, строительство которых ожидается к 2027 году.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу перед профильным департаментом взять процесс зачисления на личный контроль, чтобы к 1 сентября ни один ребенок не остался без учебного места.

Ранее редакция сообщала, что в школах Новосибирской области начнут учить арабскому языку.